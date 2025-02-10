Хрусткі сухарики – це чудовий додаток до супів, салатів або ж навіть самостійна закуска. Приготувати їх вдома зовсім не складно, а результат вас приємно здивує, тим паче, що вийде куди економніше, аніж купувати їх у магазині. 24 Канал радить обов'язково зберегти рецепт від Prosto Way.
Не пропустіть Поки не повернулося тепло: рецепт глінтвейну від Ярославського – смачно і зігріває
Рецепт ароматних сухариків
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів хліба;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– сушений часник, паприка, орегано;
– дрібка солі.
Приготування:
- Наріжте хліб кубиками середнього розміру.
- Змішайте оливкову олію з сіллю та спеціями.
- Добре перемішайте хліб з олією.
- Розкладіть хліб на деко і випікайте 10 – 15 хвилин при 180 градусах.
- Періодично перемішуйте сухарики, щоб вони рівномірно приготувалися.
- Якщо не використовуєте сухарики одразу, то дайте їм охолонути та зберігайте у герметичному контейнері до 2 тижнів.
Смачного!
Чай вийде ідеальним: китайський секрет вдалого напою.