Хрусткі сухарики – це чудовий додаток до супів, салатів або ж навіть самостійна закуска. Приготувати їх вдома зовсім не складно, а результат вас приємно здивує, тим паче, що вийде куди економніше, аніж купувати їх у магазині. 24 Канал радить обов'язково зберегти рецепт від Prosto Way.

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Рецепт ароматних сухариків

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів хліба;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– сушений часник, паприка, орегано;

– дрібка солі.

Приготування:

Наріжте хліб кубиками середнього розміру. Змішайте оливкову олію з сіллю та спеціями. Добре перемішайте хліб з олією. Розкладіть хліб на деко і випікайте 10 – 15 хвилин при 180 градусах. Періодично перемішуйте сухарики, щоб вони рівномірно приготувалися. Якщо не використовуєте сухарики одразу, то дайте їм охолонути та зберігайте у герметичному контейнері до 2 тижнів.

Смачного!

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