Хрустящие сухарики – это отличное дополнение к супам, салатам или даже самостоятельная закуска. Приготовить их дома совсем не сложно, а результат вас приятно удивит, тем более, что получится куда экономнее, чем покупать их в магазине. 24 Канал советует обязательно сохранить рецепт от Prosto Way.

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Рецепт ароматных сухариков

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 300 граммов хлеба;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– сушеный чеснок, паприка, орегано;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Нарежьте хлеб кубиками среднего размера.
  2. Смешайте оливковое масло с солью и специями.
  3. Хорошо перемешайте хлеб с маслом.
  4. Разложите хлеб на противень и выпекайте 10 – 15 минут при 180 градусах.
  5. Периодически перемешивайте сухарики, чтобы они равномерно приготовились.
  6. Если не используете сухарики сразу, то дайте им остыть и храните в герметичном контейнере до 2 недель.

Приятного аппетита!

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