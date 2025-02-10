Хрустящие сухарики – это отличное дополнение к супам, салатам или даже самостоятельная закуска. Приготовить их дома совсем не сложно, а результат вас приятно удивит, тем более, что получится куда экономнее, чем покупать их в магазине. 24 Канал советует обязательно сохранить рецепт от Prosto Way.
Не пропустите Пока не вернулось тепло: рецепт глинтвейна от Ярославского – вкусно и согревает
Рецепт ароматных сухариков
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов хлеба;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– сушеный чеснок, паприка, орегано;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Нарежьте хлеб кубиками среднего размера.
- Смешайте оливковое масло с солью и специями.
- Хорошо перемешайте хлеб с маслом.
- Разложите хлеб на противень и выпекайте 10 – 15 минут при 180 градусах.
- Периодически перемешивайте сухарики, чтобы они равномерно приготовились.
- Если не используете сухарики сразу, то дайте им остыть и храните в герметичном контейнере до 2 недель.
Приятного аппетита!
Чай получится идеальным: китайский секрет удачного напитка.