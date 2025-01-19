УКР РУС
19 січня 2025, 21:20
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Його смак вас точно здивує: готуємо квасолевий суп з копченою паприкою

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Суп із квасолі, копченої паприки, ковбаси та в’ялених помідорів – сучасний підхід до улюбленої страви. Зігріваючий, ароматний і надзвичайно ситний, він отримує неповторний смак завдяки спеціям.

Це ідеальна страва для холодних днів, яка не лише зігріє, а й подарує багато поживних речовин. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посиланнями на Beszamel.

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Суп з квасолі та паприки

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 1 склянка сухої білої квасолі (замоченої на ніч);
– 1 літр овочевого бульйону;
– 2 морквини;
– 1 цибулина;
– 200 грамів якісної ковбаси;
– 1 чайна ложка копченої паприки;
– 5 – 6 в'ялених помідорів в олії (нарізаних);
– 1 зубчик часнику;
– 2 столові ложки олії;
– жменя свіжої петрушки (для прикраси);
– сіль і перець до смаку.

Приготування:

  1. Замочіть квасолю на ніч, а потім відваріть її в підсоленій воді до м’якості.
  2. У великій сковороді або каструлі розігрійте олію, обсмажте цибулю, часник і нарізану ковбасу до рум’яної скоринки.
  3. Додайте нарізану кубиками моркву і нарізані сушені помідори. Смажте все кілька хвилин, щоб смаки поєдналися.
  4. Додайте копчену паприку, ретельно перемішайте і залийте все овочевим бульйоном.
  5. Всипте зварену квасолю і варіть суп приблизно 15 хвилин. Приправте до смаку сіллю і перцем. Подайте гарячим, прикрасивши свіжою петрушкою.

Смачного!

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