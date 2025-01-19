Це ідеальна страва для холодних днів, яка не лише зігріє, а й подарує багато поживних речовин. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посиланнями на Beszamel.

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Суп з квасолі та паприки

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 склянка сухої білої квасолі (замоченої на ніч);

– 1 літр овочевого бульйону;

– 2 морквини;

– 1 цибулина;

– 200 грамів якісної ковбаси;

– 1 чайна ложка копченої паприки;

– 5 – 6 в'ялених помідорів в олії (нарізаних);

– 1 зубчик часнику;

– 2 столові ложки олії;

– жменя свіжої петрушки (для прикраси);

– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Замочіть квасолю на ніч, а потім відваріть її в підсоленій воді до м’якості. У великій сковороді або каструлі розігрійте олію, обсмажте цибулю, часник і нарізану ковбасу до рум’яної скоринки. Додайте нарізану кубиками моркву і нарізані сушені помідори. Смажте все кілька хвилин, щоб смаки поєдналися. Додайте копчену паприку, ретельно перемішайте і залийте все овочевим бульйоном. Всипте зварену квасолю і варіть суп приблизно 15 хвилин. Приправте до смаку сіллю і перцем. Подайте гарячим, прикрасивши свіжою петрушкою.

Смачного!

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