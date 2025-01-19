Це ідеальна страва для холодних днів, яка не лише зігріє, а й подарує багато поживних речовин. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посиланнями на Beszamel.
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Суп з квасолі та паприки
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 склянка сухої білої квасолі (замоченої на ніч);
– 1 літр овочевого бульйону;
– 2 морквини;
– 1 цибулина;
– 200 грамів якісної ковбаси;
– 1 чайна ложка копченої паприки;
– 5 – 6 в'ялених помідорів в олії (нарізаних);
– 1 зубчик часнику;
– 2 столові ложки олії;
– жменя свіжої петрушки (для прикраси);
– сіль і перець до смаку.
Приготування:
- Замочіть квасолю на ніч, а потім відваріть її в підсоленій воді до м’якості.
- У великій сковороді або каструлі розігрійте олію, обсмажте цибулю, часник і нарізану ковбасу до рум’яної скоринки.
- Додайте нарізану кубиками моркву і нарізані сушені помідори. Смажте все кілька хвилин, щоб смаки поєдналися.
- Додайте копчену паприку, ретельно перемішайте і залийте все овочевим бульйоном.
- Всипте зварену квасолю і варіть суп приблизно 15 хвилин. Приправте до смаку сіллю і перцем. Подайте гарячим, прикрасивши свіжою петрушкою.
Смачного!
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