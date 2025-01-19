Это идеальное блюдо для холодных дней, которое не только согреет, но и подарит много питательных веществ. Как его приготовить рассказывает 24 Канал со ссылками на Beszamel.

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Суп из фасоли и паприки

Время: 30 минут

30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 стакан сухой белой фасоли (замоченной на ночь);

– 1 литр овощного бульона;

– 2 морковки;

– 1 луковица;

– 200 граммов качественной колбасы;

– 1 чайная ложка копченой паприки;

– 5 – 6 вяленых помидоров в масле (нарезанных);

– 1 зубчик чеснока;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– горсть свежей петрушки (для украшения);

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Замочите фасоль на ночь, а затем отварите ее в подсоленной воде до мягкости. В большой сковороде или кастрюле разогрейте растительное масло, обжарьте лук, чеснок и нарезанную колбасу до румяной корочки. Добавьте нарезанную кубиками морковь и нарезанные сушеные помидоры. Жарьте все несколько минут, чтобы вкусы соединились. Добавьте копченую паприку, тщательно перемешайте и залейте все овощным бульоном. Всыпьте сваренную фасоль и варите суп примерно 15 минут. Приправьте по вкусу солью и перцем. Подайте горячим, украсив свежей петрушкой.

Приятного аппетита!

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