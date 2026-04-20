Легендарне тістечко "Білочка" з 90-х: цей смаколик повинен вміти готувати кожен
- Тістечко "Білочка" з 90-х залишається популярним і улюбленим.
- Воно не потребує складних інгредієнтів, але вражає естетикою та смаком.
Інколи шедеври не потрібно довго шукати – вони вже нам чудово знайомі. Наприклад, легендарне тістечко "Білочка" точно увійде до списку ваших улюблених смаколиків.
Скільки б років не минуло – а цей рецепт ніколи не втратить своєї актуальності. "Білочка" – це велика порція неймовірного задоволення, яке точно захочеться відчути знову й знову, розповідає портал "Господинька".
До речі Найкращий весняний пиріг з яблуками та корицею: велика порція задоволення без зайвих зусиль
Як приготувати тістечко "Білочка"?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
бісквіт:
– 4 яйця;
– дрібка солі;
– 200 грамів цукру;
– 150 мілілітрів олії;
– 200 мілілітрів молока;
– 350 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
крем:
– 200 грамів вершкового сиру;
– 200 грамів згущеного молока;
– 250 мілілітрів вершків 35%.
Велика порція задоволення без зусиль / Фото "Господинька"
Приготування:
- Збийте яйця з дрібкою солі та цукром до стану пишної світлої піни, після чого, не припиняючи процес на низьких обертах міксера, влийте молоко та олію.
- В отриману рідку суміш обережно введіть просіяне з розпушувачем борошно, дбайливо перемішуючи масу лопаткою знизу вгору, щоб зберегти її повітряність.
- Випікайте бісквіт у розігрітій до 180 градусів духовці до готовності приблизно 20 – 25 хвилин. Дайте йому повністю охолонути перед тим, як нарізати на порційні кубики.
- Паралельно підготуйте ніжний крем, збивши холодні жирні вершки до стійких піків та окремо змішавши вершковий сир зі згущеним молоком до повної однорідності.
- Обережно поєднайте обидві маси лопаткою, щоб отримати густу та невагому текстуру, після чого кожен шматочок бісквіта щедро обмокніть у готовий крем та рясно обваляйте у подрібнених смажених горіхах або бісквітній крихті, що і надає десерту його впізнаваного вигляду.
Головні помилки при приготуванні бісквіта
Однією з найпоширеніших помилок є неправильна підготовка яєць та цукру. Якщо збити масу недостатньо довго, вона не насититься киснем, і бісквіт вийде плоским. Проте не менш небезпечно "перебити" яєчну суміш або занадто інтенсивно додавати борошно, підказує Onet.
Активні рухи руйнують повітряні бульбашки, через що тісто стає гумовим і погано піднімається. Борошно слід вводити лише просіяним і обережними рухами лопатки знизу вгору.
Інший критичний фактор – недотримання температурного режиму та цікавість. Якщо поставити форму в недостатньо розігріту духовку, розпушувач або повітря в тісті не встигнуть спрацювати належним чином. Також категорично заборонено відчиняти дверцята духовки в перші 20 – 25 хвилин випікання, бо різкий перепад температури призведе до того, що ніжний каркас бісквіта миттєво осяде, і виправити це вже не вдасться.
Що смачного приготувати?
Усі в захваті від французького рецепта риби з сиром на овочевій подушці.
А ще точно варто спробувати спекти домашній хліб за рецептом Ярославського.