Легендарне тістечко "Білочка" з 90-х: цей смаколик повинен вміти готувати кожен

Інколи шедеври не потрібно довго шукати – вони вже нам чудово знайомі. Наприклад, легендарне тістечко "Білочка" точно увійде до списку ваших улюблених смаколиків.

Скільки б років не минуло – а цей рецепт ніколи не втратить своєї актуальності. "Білочка" – це велика порція неймовірного задоволення, яке точно захочеться відчути знову й знову, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати тістечко "Білочка"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

бісквіт:

– 4 яйця;

– дрібка солі;

– 200 грамів цукру;

– 150 мілілітрів олії;

– 200 мілілітрів молока;

– 350 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

крем:

– 200 грамів вершкового сиру;

– 200 грамів згущеного молока;

– 250 мілілітрів вершків 35%.

Велика порція задоволення без зусиль / Фото "Господинька"

Приготування:

Збийте яйця з дрібкою солі та цукром до стану пишної світлої піни, після чого, не припиняючи процес на низьких обертах міксера, влийте молоко та олію. В отриману рідку суміш обережно введіть просіяне з розпушувачем борошно, дбайливо перемішуючи масу лопаткою знизу вгору, щоб зберегти її повітряність. Випікайте бісквіт у розігрітій до 180 градусів духовці до готовності приблизно 20 – 25 хвилин. Дайте йому повністю охолонути перед тим, як нарізати на порційні кубики. Паралельно підготуйте ніжний крем, збивши холодні жирні вершки до стійких піків та окремо змішавши вершковий сир зі згущеним молоком до повної однорідності. Обережно поєднайте обидві маси лопаткою, щоб отримати густу та невагому текстуру, після чого кожен шматочок бісквіта щедро обмокніть у готовий крем та рясно обваляйте у подрібнених смажених горіхах або бісквітній крихті, що і надає десерту його впізнаваного вигляду.

Головні помилки при приготуванні бісквіта

Однією з найпоширеніших помилок є неправильна підготовка яєць та цукру. Якщо збити масу недостатньо довго, вона не насититься киснем, і бісквіт вийде плоским. Проте не менш небезпечно "перебити" яєчну суміш або занадто інтенсивно додавати борошно, підказує Onet.

Активні рухи руйнують повітряні бульбашки, через що тісто стає гумовим і погано піднімається. Борошно слід вводити лише просіяним і обережними рухами лопатки знизу вгору.

Інший критичний фактор – недотримання температурного режиму та цікавість. Якщо поставити форму в недостатньо розігріту духовку, розпушувач або повітря в тісті не встигнуть спрацювати належним чином. Також категорично заборонено відчиняти дверцята духовки в перші 20 – 25 хвилин випікання, бо різкий перепад температури призведе до того, що ніжний каркас бісквіта миттєво осяде, і виправити це вже не вдасться.

