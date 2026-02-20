Цей торт змусить забути про інші десерти: як приготувати знаменитий "Лебединий пух"

На вихідні завжди доречно приготувати щось солоденьке. "Лебединий пух" – це велика порція насолоди, яка не потребує багато зусиль.

Легкість, повітряна структура та ніжний крем – це саме те поєднання, яке ми повсякчас чекаємо в десертах. "Лебединий пух" не просто відповідає цим якостям, а й дозволяє отримати цей результат практично без зусиль, розповідає портал "Смакуємо".

Як приготувати торт "Лебединий пух"?

Час : 30 хвилин + просочування

: 30 хвилин + просочування Порцій: 8

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– дрібка солі;

– 80 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 40 мілілітрів молока;

– 40 мілілітрів олії;

– 100 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

крем:

– 500 мілілітрів сметани;

– 300 мілілітрів згущеного молока;

– 24 загущувача для сметани.

Ідеальне рішення до чаювання / Фото "Смак"

Приготування:

Для досягнення ідеального результату важливо заздалегідь виставити всі продукти на стіл, щоб вони набули однакової кімнатної температури. Розпочніть із яєць: збийте їх із сіллю, цукром та ваніллю до стану густої, невагомої світлої піни. Після цього обережно введіть молоко й олію, намагаючись не зруйнувати повітряну структуру суміші. На наступному етапі з’єднайте просіяне борошно з розпушувачем і порційно додавайте до яєчної основи. Перемішуйте масу дуже делікатно, плавними рухами, щоб майбутній бісквіт вийшов пористим і добре піднявся. Готове тісто перелийте на деко, вкрите пергаментним папером, і розрівняйте його по всій поверхні тонким шаром. Випікайте основу до легкої золотистості та пружності. Після приготування дайте коржу повністю вистигнути. Для крему збийте сметану з загущувачем до стійких піків, а потім поступово підмішуйте згущене молоко, регулюючи смак на свій розсуд. Готова маса має бути одночасно ніжною та стабільною. Розділіть охолоджений бісквіт на рівні частини. Кожен шар, а також боки та верх торта рясно змастіть сметанним кремом. Щоб десерт став максимально соковитим і ніжним, залиште його в холодильнику на кілька годин для повного просочення.

Як надати крему "пломбірності"?

Щоб сметанний крем перетворився на справжній пломбір"ʼ, додайте до нього трохи вершкового сиру та натуральну ваніль. Вершковий сир прибере зайву кислинку сметани, додасть крему щільності та того самого присмаку морозива, розповідає портал Smakosze.

На 500 мілілітрів сметани потрібно приблизно 150 – 200 грамів маскарпоне чи Філадельфії. Збивайте все з цукровою пудрою, тоді структура крему буде гладшою.

