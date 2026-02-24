Найкращий торт для солодких буднів: простий рецепт "Монастирської хати"

Завжди варто мати у холодильнику щось солоденьке. "Монастирська хата" – ідеальне рішення, якщо ще залишилися запаси вишень.

Цей торт залишається популярним з покоління в покоління, адже поєднує у собі ніжність десерту та яскравий акцент ягід. Цей той випадок, коли кожна хвилина старання винагороджується насолодою, розповідає Beszamel.

Як приготувати торт "Монастирська хата"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

тісто:

– 400 грамів борошна;

– 250 грамів вершкового масла;

– 200 грамів сметани;

– 5 грамів соди;

– 5 мілілітрів оцту;

крем:

– 200 грамів цукрової пудри;

– 200 грамів жирних вершків;

– 600 грамів сметани;

– цедра 1 апельсина;

начинка:

– 1,5 кілограма вишень;

– 150 грамів цукрової пудри;

– 80 грамів чорного шоколаду.

Торт, який люблять усі / Фото Cookpad

Приготування:

Спершу підготуйте основу: просійте пшеничне борошно крізь дрібне сито, щоб позбутися грудочок і наситити його киснем. В окремій ємності поєднайте сметану з содою, погашеною оцтом, після чого введіть м’яке вершкове масло та збийте масу міксером. Поступово всипайте борошно, замішуючи еластичне тісто. Розділіть його на 15 рівних частин, сформуйте кульки та залиште їх у холодильнику під плівкою на дві години. Для начинки використовуйте вишню: якщо вона заморожена, заздалегідь злийте весь сік, а потім змішайте ягоди з цукровою пудрою. Відпочилі кульки тіста розкачайте у довгасті прямокутники. Викладіть вишні в ряд по центру кожної заготовки, щільно защепіть краї, формуючи "трубочки", і випікайте їх при 180 градусах близько 15 хвилин до золотистості. Для крему збийте до пишності сметану, вершки, цукрову пудру та ароматну апельсинову цедру. Зберіть десерт у формі піраміди: нижній ярус із 5 паличок, наступні – з 4, 3, 2 і 1, щедро перемащуючи кожен шар кремом. Готовий торт прикрасьте шоколадною стружкою та залиште в холодильнику на три години для повного просочення.

Як стабілізувати крем?

Щоб сметанний крем для вашого торта був густим і стабільним без зайвої хімії, найкраще заздалегідь "відважити" сметану. Для цього викладіть її у друшляк, застелений декількома шарами марлі, і залиште в холодильнику на 4 – 6 годин, а краще на ніч, радить Kuchnia.

За цей час зайва сироватка стече, і ви отримаєте дуже щільну масу, яка за текстурою нагадує вершковий сир. Також важливо використовувати інгредієнти лише в охолодженому вигляді — і сметана, і вершки мають бути щойно з холодильника. Коли почнете збивати, спершу пройдіться міксером по сметані з пудрою, а потім поступово вводьте вершки.

