Найкращий торт для солодких буднів: простий рецепт "Монастирської хати"
- "Монастирська хата" це простий рецепт торта, який можна приготувати з вишнями.
- Цей торт є ідеальним рішенням для солодких буднів, яке не вимагає багато зусиль.
Завжди варто мати у холодильнику щось солоденьке. "Монастирська хата" – ідеальне рішення, якщо ще залишилися запаси вишень.
Цей торт залишається популярним з покоління в покоління, адже поєднує у собі ніжність десерту та яскравий акцент ягід. Цей той випадок, коли кожна хвилина старання винагороджується насолодою, розповідає Beszamel.
Як приготувати торт "Монастирська хата"?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
тісто:
– 400 грамів борошна;
– 250 грамів вершкового масла;
– 200 грамів сметани;
– 5 грамів соди;
– 5 мілілітрів оцту;
крем:
– 200 грамів цукрової пудри;
– 200 грамів жирних вершків;
– 600 грамів сметани;
– цедра 1 апельсина;
начинка:
– 1,5 кілограма вишень;
– 150 грамів цукрової пудри;
– 80 грамів чорного шоколаду.
Торт, який люблять усі / Фото Cookpad
Приготування:
- Спершу підготуйте основу: просійте пшеничне борошно крізь дрібне сито, щоб позбутися грудочок і наситити його киснем.
- В окремій ємності поєднайте сметану з содою, погашеною оцтом, після чого введіть м’яке вершкове масло та збийте масу міксером.
- Поступово всипайте борошно, замішуючи еластичне тісто. Розділіть його на 15 рівних частин, сформуйте кульки та залиште їх у холодильнику під плівкою на дві години.
- Для начинки використовуйте вишню: якщо вона заморожена, заздалегідь злийте весь сік, а потім змішайте ягоди з цукровою пудрою. Відпочилі кульки тіста розкачайте у довгасті прямокутники.
- Викладіть вишні в ряд по центру кожної заготовки, щільно защепіть краї, формуючи "трубочки", і випікайте їх при 180 градусах близько 15 хвилин до золотистості.
- Для крему збийте до пишності сметану, вершки, цукрову пудру та ароматну апельсинову цедру.
- Зберіть десерт у формі піраміди: нижній ярус із 5 паличок, наступні – з 4, 3, 2 і 1, щедро перемащуючи кожен шар кремом.
- Готовий торт прикрасьте шоколадною стружкою та залиште в холодильнику на три години для повного просочення.
Як стабілізувати крем?
Щоб сметанний крем для вашого торта був густим і стабільним без зайвої хімії, найкраще заздалегідь "відважити" сметану. Для цього викладіть її у друшляк, застелений декількома шарами марлі, і залиште в холодильнику на 4 – 6 годин, а краще на ніч, радить Kuchnia.
За цей час зайва сироватка стече, і ви отримаєте дуже щільну масу, яка за текстурою нагадує вершковий сир. Також важливо використовувати інгредієнти лише в охолодженому вигляді — і сметана, і вершки мають бути щойно з холодильника. Коли почнете збивати, спершу пройдіться міксером по сметані з пудрою, а потім поступово вводьте вершки.
