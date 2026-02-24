Укр Рус
24 лютого, 17:03
3

Найкращий торт для солодких буднів: простий рецепт "Монастирської хати"

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • "Монастирська хата"  це простий рецепт торта, який можна приготувати з вишнями.
  • Цей торт є ідеальним рішенням для солодких буднів, яке не вимагає багато зусиль. 

Завжди варто мати у холодильнику щось солоденьке. "Монастирська хата" – ідеальне рішення, якщо ще залишилися запаси вишень.

Цей торт залишається популярним з покоління в покоління, адже поєднує у собі ніжність десерту та яскравий акцент ягід. Цей той випадок, коли кожна хвилина старання винагороджується насолодою, розповідає Beszamel

Як приготувати торт "Монастирська хата"? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Інгредієнти: 
тісто: 
– 400 грамів борошна;
– 250 грамів вершкового масла;
– 200 грамів сметани;
– 5 грамів соди;
– 5 мілілітрів оцту;
крем: 
– 200 грамів цукрової пудри;
– 200 грамів жирних вершків;
– 600 грамів сметани;
– цедра 1 апельсина;
начинка: 
– 1,5 кілограма вишень;
– 150 грамів цукрової пудри;
– 80 грамів чорного шоколаду. 

Торт, який люблять усі / Фото Cookpad

Приготування

  1. Спершу підготуйте основу: просійте пшеничне борошно крізь дрібне сито, щоб позбутися грудочок і наситити його киснем.
  2. В окремій ємності поєднайте сметану з содою, погашеною оцтом, після чого введіть м’яке вершкове масло та збийте масу міксером.
  3. Поступово всипайте борошно, замішуючи еластичне тісто. Розділіть його на 15 рівних частин, сформуйте кульки та залиште їх у холодильнику під плівкою на дві години.
  4. Для начинки використовуйте вишню: якщо вона заморожена, заздалегідь злийте весь сік, а потім змішайте ягоди з цукровою пудрою. Відпочилі кульки тіста розкачайте у довгасті прямокутники.
  5. Викладіть вишні в ряд по центру кожної заготовки, щільно защепіть краї, формуючи "трубочки", і випікайте їх при 180 градусах близько 15 хвилин до золотистості.
  6. Для крему збийте до пишності сметану, вершки, цукрову пудру та ароматну апельсинову цедру.
  7. Зберіть десерт у формі піраміди: нижній ярус із 5 паличок, наступні – з 4, 3, 2 і 1, щедро перемащуючи кожен шар кремом.
  8. Готовий торт прикрасьте шоколадною стружкою та залиште в холодильнику на три години для повного просочення.

Як стабілізувати крем? 

Щоб сметанний крем для вашого торта був густим і стабільним без зайвої хімії, найкраще заздалегідь "відважити" сметану. Для цього викладіть її у друшляк, застелений декількома шарами марлі, і залиште в холодильнику на 4 – 6 годин, а краще на ніч, радить Kuchnia

За цей час зайва сироватка стече, і ви отримаєте дуже щільну масу, яка за текстурою нагадує вершковий сир. Також важливо використовувати інгредієнти лише в охолодженому вигляді — і сметана, і вершки мають бути щойно з холодильника. Коли почнете збивати, спершу пройдіться міксером по сметані з пудрою, а потім поступово вводьте вершки. 

Що ще приготувати? 

