Такого ви не куштували навіть в дитинстві: найкращий рецепт улюбленого торта "Мурашник"

Торт "Мурашник" викликає ностальгію з дитинства у багатьох, й залишається заповітними ласощами й донині. Він відомий своїм унікальним поєднанням хрусткого тіста з маком та горіхами, доповненого легким та ніжним кремом зі згущеного молока.

Приготувати цю смакоту можна без особливих зусиль, головне – обрати найкращий рецепт, який точно вдасться. Саме таким ділиться 24 Канал з посиланням на PressPoint.

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Торт "Мурашник"

Час: приблизно 3 години

приблизно 3 години Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 50 мілілітрів молока;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 100 грамів масла;

– 450 грамів пшеничного борошна;

– 10 грамів розпушувача;

– 2 столові ложки борошна;

– 500 грамів згущеного молока;

– 180 грамів масла;

– 2 столові ложки маку;

– 100 столові ложки волоських горіхів.

Приготування:

Змішайте вінчиком цукор, яйця, сіль та молоко. Додайте до суміші 100 грамів масла та ще раз перемішайте.

Поступово додайте до рідких інгредієнтів борошно та розпушувач, замісіть м'яке тісто. Розділіть масу на 2 частини, загорніть їх в харчову плівку та поставте в морозильну камеру на 1 годину.

Підморожене тісто натріть на терку, додайте до нього 2 столові ложки борошна, перемішайте та викладіть масу на застелене пергаментом деко, рівномірно розподіливши тісто. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.

Готове тісто покришіть руками в миску, додайте до нього мак та подрібнені горіхи. Перемішайте.

У сотейнику розтопіть 180 грамів масла та змішайте його зі згущеним молоком. Цей крем змішайте із тістом.

Зберіть торт: глибоку миску застеліть харчовою плівкою. Викладіть в миску суміш тіста та крему та утрамбуйте. Поставте торт стабілізуватися до холодильника на 1 – 2 години.

Коли торт стабілізується, обережно переверніть миску на дощечку або пласку тарілку, зніміть плівку та подавайте до столу.

Готово!

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