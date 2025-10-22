Укр Рус
22 жовтня, 20:55
2

Головне – смак та безпека: чи треба варити лисички перед приготуванням

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Лисички є смачними та універсальними грибами, що можуть збагатити різні страви.
  • Для приготування лисичок важливо знати кілька секретів, щоб забезпечити їх безпечність і смак.

Лисички – смачні та універсальні гриби, які збагатять смак багатьох страв, і навіть можуть стати самостійною закускою. Треба лише знати кілька секретів їх приготування.

Додаток до гарніру, інгредієнт для салату чи оригінальна закуска – лисички будуть доречними завжди й усюди. Чи треба їх відварювати перед приготуванням – розповідає 24 Канал з посиланням на "Буду готувати".

Чи треба варити лисички? 

Правильним рішенням буде дотримуватися простого правила: лісові гриби завжди краще проварити. Так ви точно позбудетеся усіх шкідливих речовин, які могли накопичитися у грибах. 

А ще варіння усуне гіркоту, яка навряд чи пасуватиме вашим стравам. Варити лисички потрібно лише 5 – 7 хвилин у добре підсоленій воді, не забуваючи знімати пінку. Промиваємо холодною водою – і чудовий інгредієнт вже готовий до приготування!

Найпростіше буде посмажити гриби, що ми пропонуємо зробити за рецептом порталу Cookpad

Як посмажити лисички? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 3 

Інгредієнти
– літрова банка свіжих лисичок;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка оливкової олії; 
– 1 невеличка морква;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Очистіть лисички від сміття та промийте їх під проточною водою. Потім відваріть гриби у підсоленій воді приблизно 10 хвилин.
  2. Кріп дрібно наріжте, а моркву натріть на дрібній тертці. Розтопіть на сковороді вершкове масло разом із невеликою кількістю оливкової олії.
  3. Додайте моркву й тушкуйте близько 5 хвилин.
  4. Потім викладіть відварені лисички, посоліть, поперчіть і готуйте ще 10 хвилин на слабкому вогні.
  5. Наприкінці додайте подрібнений кріп і перемішайте.
  6. Подавайте страву гарячою з картоплею, м'ясом чи свіжими овочами. 

Смачного!

