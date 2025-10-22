Додаток до гарніру, інгредієнт для салату чи оригінальна закуска – лисички будуть доречними завжди й усюди. Чи треба їх відварювати перед приготуванням – розповідає 24 Канал з посиланням на "Буду готувати".

Чи треба варити лисички?

Правильним рішенням буде дотримуватися простого правила: лісові гриби завжди краще проварити. Так ви точно позбудетеся усіх шкідливих речовин, які могли накопичитися у грибах.

А ще варіння усуне гіркоту, яка навряд чи пасуватиме вашим стравам. Варити лисички потрібно лише 5 – 7 хвилин у добре підсоленій воді, не забуваючи знімати пінку. Промиваємо холодною водою – і чудовий інгредієнт вже готовий до приготування!

Найпростіше буде посмажити гриби, що ми пропонуємо зробити за рецептом порталу Cookpad.

Як посмажити лисички?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– літрова банка свіжих лисичок;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 невеличка морква;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Очистіть лисички від сміття та промийте їх під проточною водою. Потім відваріть гриби у підсоленій воді приблизно 10 хвилин. Кріп дрібно наріжте, а моркву натріть на дрібній тертці. Розтопіть на сковороді вершкове масло разом із невеликою кількістю оливкової олії. Додайте моркву й тушкуйте близько 5 хвилин. Потім викладіть відварені лисички, посоліть, поперчіть і готуйте ще 10 хвилин на слабкому вогні. Наприкінці додайте подрібнений кріп і перемішайте. Подавайте страву гарячою з картоплею, м'ясом чи свіжими овочами.

Смачного!

