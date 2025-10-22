Додаток до гарніру, інгредієнт для салату чи оригінальна закуска – лисички будуть доречними завжди й усюди. Чи треба їх відварювати перед приготуванням – розповідає 24 Канал з посиланням на "Буду готувати".
Цікаво Ідеальний колір та смак: який інгредієнт для дерунів досвідчені господині тримають у секреті
Чи треба варити лисички?
Правильним рішенням буде дотримуватися простого правила: лісові гриби завжди краще проварити. Так ви точно позбудетеся усіх шкідливих речовин, які могли накопичитися у грибах.
А ще варіння усуне гіркоту, яка навряд чи пасуватиме вашим стравам. Варити лисички потрібно лише 5 – 7 хвилин у добре підсоленій воді, не забуваючи знімати пінку. Промиваємо холодною водою – і чудовий інгредієнт вже готовий до приготування!
Найпростіше буде посмажити гриби, що ми пропонуємо зробити за рецептом порталу Cookpad.
Як посмажити лисички?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– літрова банка свіжих лисичок;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 невеличка морква;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Очистіть лисички від сміття та промийте їх під проточною водою. Потім відваріть гриби у підсоленій воді приблизно 10 хвилин.
- Кріп дрібно наріжте, а моркву натріть на дрібній тертці. Розтопіть на сковороді вершкове масло разом із невеликою кількістю оливкової олії.
- Додайте моркву й тушкуйте близько 5 хвилин.
- Потім викладіть відварені лисички, посоліть, поперчіть і готуйте ще 10 хвилин на слабкому вогні.
- Наприкінці додайте подрібнений кріп і перемішайте.
- Подавайте страву гарячою з картоплею, м'ясом чи свіжими овочами.
Смачного!
Що ще смачного приготувати?
Вам можуть сподобатися смажені баклажани, які смакують як гриби.
А ще варто спробувати ароматний осінній суп з білими грибами.