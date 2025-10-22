Дополнение к гарниру, ингредиент для салата или оригинальная закуска – лисички будут уместными всегда и везде. Надо ли их отваривать перед приготовлением – рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Буду готовить".

Надо ли варить лисички?

Правильным решением будет придерживаться простого правила: лесные грибы всегда лучше проварить. Так вы точно избавитесь от всех вредных веществ, которые могли накопиться в грибах.

А еще варка устранит горечь, которая вряд ли подойдет вашим блюдам. Варить лисички нужно всего 5 – 7 минут в хорошо подсоленной воде, не забывая снимать пенку. Промываем холодной водой – и замечательный ингредиент уже готов к приготовлению!

Проще всего будет пожарить грибы, что мы предлагаем сделать по рецепту портала Cookpad.

Как пожарить лисички?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– литровая банка свежих лисичек;

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 небольшая морковь;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Очистите лисички от мусора и промойте их под проточной водой. Затем отварите грибы в подсоленной воде примерно 10 минут. Укроп мелко нарежьте, а морковь натрите на мелкой терке. Растопите на сковороде сливочное масло вместе с небольшим количеством оливкового масла. Добавьте морковь и тушите около 5 минут. Затем выложите отваренные лисички, посолите, поперчите и готовьте еще 10 минут на слабом огне. В конце добавьте измельченный укроп и перемешайте. Подавайте блюдо горячим с картофелем, мясом или свежими овощами.

Приятного аппетита!

