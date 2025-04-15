2 інгредієнти й жодного клопоту з духовкою: трюфельні цукерки за 5 хвилин

Домашні солодощі можна легко приготувати без штучних ароматизаторів чи підсилювачів смаку. Маючи лише два базові інгредієнти, кожен може відтворити ці ласощі на власній кухні.

Ці цукерки виходять набагато смачнішими, ніж трюфелі – вони м'які, ніжні, в міру солодкі, й тануть у роті. Рецептом трюфельних цукерок ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman. Читайте також Готується скоро, тримає форму і не обсипається: повітряна глазур на паску Трюфельні цукерки Час: 1 година 10 хвилин

1 година 10 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 200 грамів згущеного молока;

– 200 грамів какао-порошку. Приготування: Згущене молоко перелийте в миску та поставте в мікрохвильову піч на 2 хвилини. Вона стане рідкішою.

Потім в неї поступово вмішайте какао. В результаті вийде маса, схожа на тісто.

Покладіть на харчову плівку й трохи розкачайте. Накрийте другою частиною плівки та покладіть в холодильник на 1 годину.

Тепер розріжте на квадратики, з яких зробіть круглі цукерки. Присипте какао. Смачного! Теж приготуйте: глазуровані сирки по-домашньому.