Від них будуть в захваті усі: готуємо цукерки "Трюфель-тирамісу"

Трюфельні цукерки тирамісу – чудова альтернатива традиційному десерту, що тане в роті. Ці ласощі не лише швидко та легко готуються, але й перевершують багато магазинних смаколиків.

Вони сподобаються всім! Рецептом цукерок трюфель-тірамісу ділиться 24 Канал з посиланням на кулінарку Лізу Глинську. Читайте також Її люблять не тільки діти: смачнюща солодка намазка на хліб за 5 хвилин Цукерки трюфель-тірамісу Час: 3 години 30 хвилин

3 години 30 хвилин Порції: 50 Інгредієнти:

– 400 грамів печива Савоярді;

– 200 грамів маскарпоне;

– 70 мілілітрів кави американо або апельсиновий сік;

– 20 мілілітрів чорного рому;

– 80 грамів цукрової пудри;

– 100 грамів молочного шоколаду;

– 180 мілілітрів вершків 15-35%;

– 40 грамів какао-порошку. Приготування: Зробіть з печива Савоярді крихту. Змішайте в мисці: маскарпоне, цукрову пудру, теплу каву та ром. Перемішайте вінчиком до однорідної консистенції.

Розігрійте вершки до паріння та змішайте з шоколадом. Від тепла вершків шоколад має розтопитися. Додайте теплу шоколадну масу до кавового маскарпоне.

Тепер крихту з Савоярді та знову перемішайте. Крихта має зволожитися.

Накрийте масу харчовою плівкою та приберіть в холодильник на 3 години для стабілізації.

Дістаньте масу тирамісу та сформуйте невеличкі кульки. Просійте через сито какао-порошок та обваляйте кульки в ньому. Цукерки готові! Теж смакуватиме: неймовірні шоколадні кекси.