Українські цибуляники підкорюють з першого шматочка: цей рецепт мусить спробувати кожен

Українські страви – це завжди про винахідливість наших господинь. Навіть з елементарної цибулі вони здатні створити справжній кулінарний шедевр!

Цибуляники – це одна з тих українських страв, рецепт якої передається з покоління у покоління. Не дивно, що вони стали такими популярними: витрат не потребують, а смак дарують просто неймовірний, розповідає портал Cookpad.

Як приготувати цибуляники?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів цибулі;

– 2 яйця;

– 100 грамів борошна;

– 1 чайна ложка солі;

– пів чайної ложки соди (погашеної оцтом);

– пів чайної ложки чорного перцю;

– пів чайної ложки сухих трав.

Приготування:

Для приготування соковитих цибуляників спершу очистьте та промийте цибулю, після чого подрібніть її якомога дрібнішим кубиком. До отриманої маси додайте яйця, сіль, дрібку цукру та спеції за власним смаком. Наступним етапом просійте всередину борошно разом із содою, ретельно вимішайте суміш до однорідного стану та залиште її настоятися протягом 10 хвилин, щоб компоненти з’єдналися. Смажте страву на добре розігрітій пательні, підтримуючи помірний вогонь, а готовий результат обов'язково викладайте на паперовий рушник, який ефективно вбере зайвий жир.

Як правильно гасити соду?

Щоб сода справді спрацювала як розпушувач, її не варто гасити просто у ложці над мискою, як це часто робили раніше, розповідає "Світ порад".

Коли ви капаєте оцет на соду в повітрі, весь вуглекислий газ, який мав би піднімати тісто, просто вивітрюється. Правильніше змішувати соду з сухими інгредієнтами (борошном), а кислий компонент (оцет, лимонний сік, кефір) додавати до рідких складників.

У такому разі реакція виділення газу відбудеться безпосередньо всередині тіста під час замішування та випікання, що зробить ваші пироги чи оладки максимально пухкими.

