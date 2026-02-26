Ціла каструля голубців за копійки: навіть досвідчені господині залишаються в захваті

Голубці – один з визнаних фаворитів українців та ідеальне рішення під час посту. Зазвичай їх приготування займає чимало часу, але можна піти іншим шляхом.

Навіть без грама мʼяса улюблені голубці можуть смакувати як справжній шедевр. Це ідеальне рішення під час посту, коли потрібно зібрати за столом всю сімʼю, розповідає портал Cookpad.

Як приготувати смачні пісні голубці?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 качан капусти;

– 500 мілілітрів води;

– 1 склянка томатної пасти;

– 30 мілілітрів олії;

– пів чайної ложки солі;

начинка:

– 400 грамів рису;

– 2 цибулі;

– 50 мілілітрів рослинної олії;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 200 мілілітрів води;

– пів чайної ложки суміші перців;

– пів чайної. ложки середземноморських трав;

– сіль та перець до смаку.

Так легко та смачно / Фото Tasty

Приготування:

Підготуйте основу, ретельно промивши рис під проточною водою, та залиште його в ситі. Для начинки дрібно наріжте ріпчасту цибулю та пасеруйте її на розігрітій олії до напівпрозорого стану. Додайте до цибулі томатну пасту і прогрійте суміш ще протягом хвилини, щоб розкрити колір та аромат. З’єднайте обсмажені овочі з підготовленим рисом, влийте трохи води та всипте прянощі: суміш перців, середземноморські трави (базилік, розмарин, орегано, чебрець) та солодку паприку. Посоліть масу, ретельно перемішайте й тримайте на вогні, доки крупа не вбере всю рідину, після чого зніміть начинку з плити. На підготовлене капустяне листя викладайте порції рисової суміші та загортайте щільними рулетами. Дно каструлі або сотейника застеліть залишками капусти, а зверху щільно розмістіть сформовані голубці. Окремо змішайте воду з томатною пастою для заливки та наповніть нею ємність. Щоб вироби тримали форму під час кипіння, накрийте їх зверху капустяним листом і притисніть тарілкою відповідного розміру. Готуйте страву на помірному вогні до повної м'якості.

Що варто додати до начинки?

Додавання подрібнених волоських горіхів до рисової начинки – це чудовий спосіб зробити пісні голубці більш ситними та надати їм цікавої текстури. Горіхи найкраще попередньо злегка підсушити на сухій пательні, а потім подрібнити ножем на середні шматочки, щоб вони відчувалися всередині, але не перетворювалися на пасту, радить портал Kuchnia.

Такий інгредієнт додає страві приємного маслянистого присмаку та насиченого аромату, що ідеально гармонує з томатною заливкою та середземноморськими травами.

Що ще смачного приготувати?