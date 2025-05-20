Забудьте про магазинні: ці цукерки "Ферреро Роше" підкорять ваше серце

"Ферреро Роше" – шоколадні цукерки з горіховою начинкою, ніжним кремом та хрусткою вафельною оболонкою завоювали серця мільйонів людей по всьому світу. Хоча багато хто любить ласувати цими смаколиками, для багатьох може стати несподіванкою, що приготувати їх вдома не так вже й складно.

Здивуйте своїх близьких та друзів вишуканим десертом, який не поступається на смак італійському оригіналу. Створити справжню феєрію смаку "Ферреро Роше" можна за лічені хвилини, передає 24 Канал з посиланням на Novosti24. Читайте також Класика по-новому: випікаємо шоколадний львівський сирник, що закохує з першого разу Цукерки "Ферреро Роше" Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 12 – 14 Інгредієнти:

– 110 грамів фундука;

– 60 грамів горіхової пасти;

– 2 столові ложки какао;

– 1,5 чайної ложки ванільного екстракту;

– 1 чайна ложка кокосового масла;

– 2 столові ложки кленового або іншого сиропу;

– 75 грамів чорного шоколаду;

– дрібка морської солі. Приготування: Приблизно 12 – 14 горіхів відкладіть. Вони будуть потрібні, щоб покласти в центр цукерок. Інші відправте в блендер та подрібніть, але не до стану борошна.

Туди ж в блендер покладіть горіхову пасту, какао, ваніль, розтоплене кокосове масло, сироп, сіль. Перемішайте. Маса має триматися при формуванні кульки. Покладіть всередину грішок.

Тепер зробіть глазур – на водяній бані розтопіть 75 грамів чорного шоколаду та 1 чайну ложку кокосового масла. Додайте в масу 2 – 3 столові ложки подрібнених горіхів.

Кожну кульку занурте в горіховий шоколад. Лишіть на тарілці або на решітці, щоб глазур застигла. Приблизно на 30 хвилин. Цукерки готові. Смачного! Теж приготуйте: шоколадний брауні всього за 30 хвилин.