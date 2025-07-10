Фісташка – в тренді: готуємо смачні й легкі цукерки з цим інгредієнтом

Для приготування цукерок з фісташкою можна використовувати різні рецепти, але один з найпростіших – з фініками. Вони не лише смачні, а ще й низькокалорійні.

Такі ласощі підсолодять моменти кіносеансу, знімуть стрес, а також здивують усіх ваших гостей. Рецептом цукерок з фісташкою та фініками ділиться 24 Канал з посиланням на "НашаМама".

Читайте також Як у дитинстві, тільки краще: перевірений рецепт легендарного десерту "Бите скло"

Цукерки з фісташкою

Час: 1 година

1 година Порції: 1

Інгредієнти для начинки:

– 140 грамів фініків;

– 50 грамів фісташок.



Для глазурі:

– 80 грамів чорного шоколаду без цукру;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 15 грамів фісташок.

Приготування:

Залийте фініки водою і залиште на 15 хвилин. Подрібніть фісташки в блендері.

Коли фініки вже настоялись, видаліть з них кісточки та додайте в блендер до фісташок. Фініки й горіхи подрібнюйте до утворення однорідної маси.

Змастивши руки оливковою олією, сформуйте невеликі кульки. Кульки викладайте в силіконову форму і розрівнюйте, щоб цукерки стали квадратними. Покладіть форму з цукерками в морозилку на 30 – 40 хвилин.

Поки цукерки в морозилці, зробіть глазур. На каструлю з киплячою водою поставте тарілку з шоколадом, аби він розтанув на водяній бані. Помішуючи лопаткою, додайте 1 столову ложку оливкової або кокосової олії.

Заморожені цукерки опустіть в розтоплений шоколад, перекладіть на пергамент і відправте в холодильник на 10 хвилин.

Коли глазур застигла, готові цукерки можете прикрасити шоколадними смугами та подрібненими фісташками. І знову в холодильник на 10 хвилин.

Смачного!

Теж приготуйте: трендовий десерт тірамісу-болс.