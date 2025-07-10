Такое лакомство подсластит моменты киносеанса, снимут стресс, а также удивят всех ваших гостей. Рецептом конфет с фисташкой и финиками делится 24 Канал со ссылкой на "НашаМама".

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Конфеты с фисташкой

Время: 1 час

1 час Порции: 1

Ингредиенты для начинки:

– 140 граммов фиников;

– 50 граммов фисташек.



Для глазури:

– 80 граммов черного шоколада без сахара;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 15 граммов фисташек.

Приготовление:

Залейте финики водой и оставьте на 15 минут. Измельчите фисташки в блендере.

Когда финики уже настоялись, удалите из них косточки и добавьте в блендер к фисташкам. Финики и орехи измельчайте до образования однородной массы.

Смазав руки оливковым маслом, сформируйте небольшие шарики. Шарики выкладывайте в силиконовую форму и разравнивайте, чтобы конфеты стали квадратными. Положите форму с конфетами в морозилку на 30 – 40 минут.

Пока конфеты в морозилке, сделайте глазурь. На кастрюлю с кипящей водой поставьте тарелку с шоколадом, чтобы он растаял на водяной бане. Помешивая лопаткой, добавьте 1 столовую ложку оливкового или кокосового масла.

Замороженные конфеты опустите в растопленный шоколад, переложите на пергамент и отправьте в холодильник на 10 минут.

Когда глазурь застыла, готовые конфеты можете украсить шоколадными полосами и измельченными фисташками. И снова в холодильник на 10 минут.

Приятного аппетита!

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