Такі ласощі підсолодять моменти кіносеансу, знімуть стрес, а також здивують усіх ваших гостей. Рецептом цукерок з фісташкою та фініками ділиться 24 Канал з посиланням на "НашаМама".
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Цукерки з фісташкою
- Час: 1 година
- Порції: 1
Інгредієнти для начинки:
– 140 грамів фініків;
– 50 грамів фісташок.
Для глазурі:
– 80 грамів чорного шоколаду без цукру;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 15 грамів фісташок.
Приготування:
- Залийте фініки водою і залиште на 15 хвилин. Подрібніть фісташки в блендері.
- Коли фініки вже настоялись, видаліть з них кісточки та додайте в блендер до фісташок. Фініки й горіхи подрібнюйте до утворення однорідної маси.
- Змастивши руки оливковою олією, сформуйте невеликі кульки. Кульки викладайте в силіконову форму і розрівнюйте, щоб цукерки стали квадратними. Покладіть форму з цукерками в морозилку на 30 – 40 хвилин.
- Поки цукерки в морозилці, зробіть глазур. На каструлю з киплячою водою поставте тарілку з шоколадом, аби він розтанув на водяній бані. Помішуючи лопаткою, додайте 1 столову ложку оливкової або кокосової олії.
- Заморожені цукерки опустіть в розтоплений шоколад, перекладіть на пергамент і відправте в холодильник на 10 хвилин.
- Коли глазур застигла, готові цукерки можете прикрасити шоколадними смугами та подрібненими фісташками. І знову в холодильник на 10 хвилин.
Смачного!
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