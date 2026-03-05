Неймовірні "Рафаелло" на 8 березня: з цим рецептом кожен створить шедевр

8 березня – це день, коли важливо вміти сказати про свої почуття й турботу. "Рафаелло" – це можливість зробити це гучно та смачно.

Цукерки "Рафаелло" – це порція кокосової насолоди, якій завжди неодмінно радіють. А ще сильнішими будуть почуття, якщо ви зробите їх власними руками. Щоб усе пройшло на "відмінно", можна скористатися рецептом з TikTok foodblog_kristi.

Як зробити цукерки "Рафаелло"?

Час : 20 хвилин + застигання

: 20 хвилин + застигання Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів вершкового масла;

– 200 грамів згущеного молока;

– 100 грамів кокосової стружки;

– 3 вафельні коржі;

– мигдаль.

Робимо цукерки, які всі обожнюють: відео

Приготування:

Розм’якшене вершкове масло злегка збийте міксером до пишності. Додайте згущене молоко та продовжуйте збивати масу протягом 2 – 3 хвилин, поки вона не стане однорідною та ніжною. Всипте кокосову стружку, а вафельні коржі перетворіть на дрібну крихту за допомогою блендера та з’єднайте з основною сумішшю. Щоб із масою було зручніше працювати, її можна залишити в холодильнику на годину, хоча до формування десерту можна ставати й одразу. Візьміть невелику кількість маси, покладіть у центр цілий підсмажений мигдаль і скачайте акуратну кульку. Кожну цукерку щедро обваляйте в кокосовій стружці для створення характерного "пухнастого"вигляду. Готові ласощі відправте в холодильник на 1 – 2 години, щоб вони добре стабілізувалися та набули правильної текстури.

Що додати в масу для більш вишуканого смаку?

Додавання розтопленого білого шоколаду до основної маси зробить текстуру цукерок більш стабільною та вишуканою. Шоколад при охолодженні діє як природний закріплювач, тому десерт краще триматиме форму при кімнатній температурі, а його смак набуде шляхетних вершкових ноток, підказує Doradca Smaku.

Важливо вводити шоколад ледь теплим, щоб масло у суміші не почало танути занадто швидко. Просто розтопіть плитку на водяній бані або в мікрохвильовці та ретельно вмішайте в крем перед додаванням вафельної крихти.

