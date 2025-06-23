Пікнік без неї – не те: Ярославський поділився рецептом смачнющої рибацької ухи
- Шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом рибацької ухи з коропа і карася, приготованої на природі.
- Для ухи використовуються свіжі інгредієнти, а також подається традиційний соус "льок" з томатів і зелені.
У кулінарному світі існує безліч способів приготування рибної юшки. Однак, секрет ідеальної та неповторної страви – використання свіжої риби та приготування на природі.
Тому 24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Володимира Ярославського ділиться рецептом справжньої рибацької юшки з коропа та карася. Також кулінар запропонував приготувати "льок" – соус із томатів і зелені, що подається до риби.
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Уха рибацька з льоком
- Час: 40 хвилин
- Порції: 5
Інгредієнти:
– 2,5 кілограми коропа;
– 500 грамів карасиків;
– 5 літрів води;
– 3 морквини;
– 3 цибулини;
– 50 грамів горілки;
– приправи до ухи.
Для льоку:
– 5 томатів;
– 1 головка часнику;
– зелень петрушки, кропу та цибулі.
Як приготувати таку уху: дивіться відео
Приготування:
- З коропа зніміть луску, видаліть нутрощі та зябра, відріжте голову й плавники, наріжте на "стейки". Карасиків випатрайте і все промийте.
- Наріжте моркву та цибулю. Злегка підсмажте овочі.
- Далі налийте в казан холодної води, покладіть риб'ячі голови та плавники, доведіть до кипіння й варіть 10 хвилин. Потім вийміть й кладіть рибні стейки та карасиків. Додайте сіль, усі приправи та спеції: від лаврового листа до духмяного перцю і мускатного горіха.
- Варіть на повному вогні, допоки стейки не випливуть нагору – риба готова, і юшка готова. Додайте горілку.
- Окремо приготуйте льок: бланшуйте томати, щоб зняти шкірку. Натріть на тертушці, додайте дрібно посічений часник, сіль, перець і всю січену зелень.
- Рибу вийміть, у миску налийте юшку і ставте поряд льок. Рибу їжте руками, вмочуючи в льок і запиваючи рідкою частиною.
Смачного!
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