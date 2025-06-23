Тому 24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Володимира Ярославського ділиться рецептом справжньої рибацької юшки з коропа та карася. Також кулінар запропонував приготувати "льок" – соус із томатів і зелені, що подається до риби.

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Уха рибацька з льоком

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 5

Інгредієнти:

– 2,5 кілограми коропа;

– 500 грамів карасиків;

– 5 літрів води;

– 3 морквини;

– 3 цибулини;

– 50 грамів горілки;

– приправи до ухи.



Для льоку:

– 5 томатів;

– 1 головка часнику;

– зелень петрушки, кропу та цибулі.

Як приготувати таку уху: дивіться відео

Приготування:

З коропа зніміть луску, видаліть нутрощі та зябра, відріжте голову й плавники, наріжте на "стейки". Карасиків випатрайте і все промийте.

Наріжте моркву та цибулю. Злегка підсмажте овочі.

Далі налийте в казан холодної води, покладіть риб'ячі голови та плавники, доведіть до кипіння й варіть 10 хвилин. Потім вийміть й кладіть рибні стейки та карасиків. Додайте сіль, усі приправи та спеції: від лаврового листа до духмяного перцю і мускатного горіха.

Варіть на повному вогні, допоки стейки не випливуть нагору – риба готова, і юшка готова. Додайте горілку.

Окремо приготуйте льок: бланшуйте томати, щоб зняти шкірку. Натріть на тертушці, додайте дрібно посічений часник, сіль, перець і всю січену зелень.

Рибу вийміть, у миску налийте юшку і ставте поряд льок. Рибу їжте руками, вмочуючи в льок і запиваючи рідкою частиною.

Смачного!

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