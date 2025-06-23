Поэтому 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Владимира Ярославского делится рецептом настоящей рыбацкой ухи из карпа и карася. Также кулинар предложил приготовить "лек" – соус из томатов и зелени, подаваемый к рыбе.

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Уха рыбацкая с леком

Время: 40 минут

40 минут Порции: 5

Ингредиенты:

– 2,5 килограмма карпа;

– 500 граммов карасиков;

– 5 литров воды;

– 3 морковки;

– 3 луковицы;

– 50 граммов водки;

– приправы к ухе.



Для лека:

– 5 томатов;

– 1 головка чеснока;

– зелень петрушки, укропа и лука.

Как приготовить такую уху: смотрите видео

Приготовление:

С карпа снимите чешую, удалите внутренности и жабры, отрежьте голову и плавники, нарежьте на "стейки". Карасиков выпотрошите и все промойте.

Нарежьте морковь и лук. Слегка поджарьте овощи.

Далее налейте в казан холодной воды, положите рыбьи головы и плавники, доведите до кипения и варите 10 минут. Затем выньте и кладите рыбные стейки и карасиков. Добавьте соль, все приправы и специи: от лаврового листа до душистого перца и мускатного ореха.

Варите на полном огне, пока стейки не выплывут наверх – рыба готова, и уха готова. Добавьте водку.

Отдельно приготовьте лек: бланшируйте томаты, чтобы снять кожицу. Натрите на терке, добавьте мелко порубленный чеснок, соль, перец и всю рубленую зелень.

Рыбу выньте, в миску налейте уху и ставьте рядом лек. Рыбу ешьте руками, обмакивая в лек и запивая жидкой частью.

Приятного аппетита!

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