Поэтому 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Владимира Ярославского делится рецептом настоящей рыбацкой ухи из карпа и карася. Также кулинар предложил приготовить "лек" – соус из томатов и зелени, подаваемый к рыбе.
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Уха рыбацкая с леком
- Время: 40 минут
- Порции: 5
Ингредиенты:
– 2,5 килограмма карпа;
– 500 граммов карасиков;
– 5 литров воды;
– 3 морковки;
– 3 луковицы;
– 50 граммов водки;
– приправы к ухе.
Для лека:
– 5 томатов;
– 1 головка чеснока;
– зелень петрушки, укропа и лука.
Как приготовить такую уху: смотрите видео
Приготовление:
- С карпа снимите чешую, удалите внутренности и жабры, отрежьте голову и плавники, нарежьте на "стейки". Карасиков выпотрошите и все промойте.
- Нарежьте морковь и лук. Слегка поджарьте овощи.
- Далее налейте в казан холодной воды, положите рыбьи головы и плавники, доведите до кипения и варите 10 минут. Затем выньте и кладите рыбные стейки и карасиков. Добавьте соль, все приправы и специи: от лаврового листа до душистого перца и мускатного ореха.
- Варите на полном огне, пока стейки не выплывут наверх – рыба готова, и уха готова. Добавьте водку.
- Отдельно приготовьте лек: бланшируйте томаты, чтобы снять кожицу. Натрите на терке, добавьте мелко порубленный чеснок, соль, перец и всю рубленую зелень.
- Рыбу выньте, в миску налейте уху и ставьте рядом лек. Рыбу ешьте руками, обмакивая в лек и запивая жидкой частью.
Приятного аппетита!
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