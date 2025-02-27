В борщі цей інгредієнт зайвий: який овоч предки не використовували – він видасть аматора

Борщ – головний символ української кухні, тому важливо знати про нього абсолютно все. Наприклад, як в рецепт потрапив зайвий овоч і чому його потрібно уникати.

Виявляється, у рецепти борщу прокралася помилка, на яку довго не звертали уваги. Чому шефи її не роблять і від якого овоча закликають відмовитися – розповість 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

Не пропустіть Пиріг "12 ложок": ніжна і повітряна італійська випічка, на приготування якої треба кілька хвилин

Який овоч в борщі зайвий

Традиційний український борщ є уособленням балансу кислого, пряного та копченого смаків. Відтак, морква, яку багато господинь використовують у приготуванні борщу, є зайвою, адже надає страві солодких відтінків. Ресторанні шефи це знають і закликають всіх повернутися до оригінальних рецептів.

Улюблений борщ / Фото Freepik

Куди краще буде використати селеру або корінь петрушки. Тим паче, що наші предки зналися на травах та прянощах.

Якщо ж ви таки хочете надати борщу солодкуватості, то робиться це шляхом додавання ложки цукру до буряка під час смаження. Карамелізація дасть бажаний ефект, і жодні сторонні інгредієнти не потрібні.

Ви його полюбите: як приготувати тістечко "Кіндер Пінгві".