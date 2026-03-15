Що любить їсти Бред Пітт: від простої щоденної їжі до незвичних улюблених страв

Харчові звички Бреда Пітта давно цікавлять шанувальників не менше, ніж його ролі в кіно. Попри статус голлівудської зірки, в його раціоні немає нічого надто химерного.

Основу меню актора становлять прості продукти, які часто асоціюються зі спортивним режимом і звичним щоденним харчуванням, пише Derechadiario. Серед улюбленого – як звичні продукти на щодень, так і несподівані смаки з японської та тайської кухні.

Що їсть Бред Пітт?

У повсякденному раціоні Пітта регулярно з’являються три базові продукти – курка, броколі та коричневий рис. Саме таке поєднання найчастіше згадують як основу його харчування. Такий набір цілком зрозумілий: пісне м’ясо дає білок, овочі – легкість і клітковину, а коричневий рис забезпечує тривале відчуття ситості.

Втім, улюблені страви актора не обмежуються лише "правильним" набором продуктів.

Серед японських смаків Бред Пітт особливо вирізняє білу рибу з соусом понзу. Саме цю страву він колись назвав своєю улюбленою японською їжею, і така відповідь здивувала багатьох. Є у Пітта й улюблена тайська страва – пананг-карі. Це насичене, ароматне карі з м’яким вершковим смаком, яке готують із кокосовим молоком і спеціями.

На тлі доволі стриманого щоденного меню така страва виглядає вже значно яскравіше. Як і багато інших людей, актор має й прості "затишні" гастрономічні слабкості.

Серед улюблених перекусів і комфортної їжі у нього називають піцу та глазуровані пластівці. У цьому немає нічого пафосного – радше навпаки. Такі вподобання роблять його раціон значно більш "земним" і звичайним, ніж можна було б очікувати від людини його статусу.

Чому Бред Пітт так часто їсть у фільмах?

Ще одна деталь, яку давно помітили глядачі, – Бред Пітт дуже часто щось їсть у кадрі. Ця риса стала настільки впізнаваною, що перетворилася майже на окрему частину його екранного образу, пише business Іnsider. Його герої перекушують бургерами, креветками, курячими ніжками, макаронами з сиром та іншою їжею.

Такі сцени є в багатьох відомих фільмах, і це не випадковий збіг. Їжа в кадрі додає персонажам живості. Коли герой не просто говорить або рухається, а ще й їсть, він виглядає природніше, менш постановочно і більш схожим на реальну людину.

У деяких випадках це ще й спосіб підкреслити характер персонажа. Наприклад, постійні перекуси можуть показувати, що герой надто зайнятий, не має часу сісти за нормальний обід або просто живе в постійному русі. Саме тому звичка Пітта їсти в кадрі давно сприймається не як випадковість, а як частина його акторської манери.

