Вафельні трубочки зі смаком дитинства: готуємо улюблені ласощі з кремом вдома

Вафельні трубочки – ностальгічні ласощі, що викликають теплі спогади про дитинство. Хтось смакує цей хрусткий десерт зі згущеним молоком, інші – віддають перевагу білому крему.

Сьогодні 24 Канал з посиланням на інстаграм @kuskus.tv ділиться рецептом другого варіанту – вафельних трубочок з білковим кремом. Готуйте одразу подвійну порцію, бо їх завжди мало! Читайте також Багато шарів задоволення: готуємо оригінальний торт "Тирамісу" без савоярді Вафельні трубочки з білковим кремом Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 5 Інгредієнти для тіста:

– 5 яєць;

– 200 грамів борошна;

– 200 грамів цукру;

– 250 грамів масла вершкового 82%.



Для крему:

– 4 яєчних білки;

– 200 грамів цукру;

– 1/2 склянки води. Приготування: Розм'якшіть масло, додайте цукор і перетріть до однорідності.

Додайте борошно, замісіть тісто, а тоді введіть яйця й перемішайте міксером.

Тим часом розігрійте вафельницю та викладайте по ложці тіста на середину. Випікайте 2 – 3 хвилини.

Гарячий "млинець" зніміть і швидко скрутіть у трубочку. Повторіть цю процедуру з усім тістом.

Для крему змішайте воду з цукром і на повільному вогні доведіть до кипіння, постійно помішуючи.

Збийте білки до стійких піків, й поступово влийте гарячий сироп, продовжуючи помішувати міксером.

Тепер наповніть трубочки кремом за допомогою кондитерського мішка. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і шоколадний чизкейк.