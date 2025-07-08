Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Щоб повернутися у літо посеред зими: готуємо варення з черешень всього з 2 інгредієнтів
8 липня, 15:59
1

Щоб повернутися у літо посеред зими: готуємо варення з черешень всього з 2 інгредієнтів

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Варення з черешень – це просто і смачно, як для дорослих, так і для дітей. 
  • Готується легко, а взимку ідеально смакуватиме з гарячим чаєм. 

Домашнє варення з черешень – чудове доповнення до пирогів і тостів, а також ідеальний подарунок для сім'ї та друзів. Його можна зберігати цілий рік та насолоджуватися літніми смаками навіть у найхолодніші місяці.

Смачне варення із соковитих ягід готується дуже просто. Рецептом варення з черешень ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

    Читайте також Полуничне варення-п'ятихвилинка, яке порадує поза сезоном: рецепт з 2 інгредієнтів

    Варення з черешень

    • Час: 50 хвилин
    • Порції: 4

    Інгредієнти:
    – 1 кілограм черешень;
    – 700 грамів цукру. 

    Приготування:

    1. Черешню помийте, видаліть кісточки й покладіть у каструлю. Засипте цукром і залиште на 4 – 5 годин, щоб ягоди пустили сік.
       
    2. Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння і варіть на маленькому вогні, помішуючи 5 – 7 хвилин. Дайте повністю охолонути при кімнатній температурі.
       
    3. Повторіть процес двічі. Після третього варіння розкладіть варення в стерилізовані банки й закрутіть кришками.
       
    4. Переверніть банки догори дном, закутайте і залиште охолоджуватись. Зберігайте у темному прохолодному місці.

    Готово!

    Теж приготуйте:  полуничне варення без цукру.