Щоб повернутися у літо посеред зими: готуємо варення з черешень всього з 2 інгредієнтів

Домашнє варення з черешень – чудове доповнення до пирогів і тостів, а також ідеальний подарунок для сім'ї та друзів. Його можна зберігати цілий рік та насолоджуватися літніми смаками навіть у найхолодніші місяці.

Смачне варення із соковитих ягід готується дуже просто. Рецептом варення з черешень ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba. Читайте також Полуничне варення-п'ятихвилинка, яке порадує поза сезоном: рецепт з 2 інгредієнтів Варення з черешень Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 1 кілограм черешень;

– 700 грамів цукру. Приготування: Черешню помийте, видаліть кісточки й покладіть у каструлю. Засипте цукром і залиште на 4 – 5 годин, щоб ягоди пустили сік.

Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння і варіть на маленькому вогні, помішуючи 5 – 7 хвилин. Дайте повністю охолонути при кімнатній температурі.

Повторіть процес двічі. Після третього варіння розкладіть варення в стерилізовані банки й закрутіть кришками.

Переверніть банки догори дном, закутайте і залиште охолоджуватись. Зберігайте у темному прохолодному місці. Готово! Теж приготуйте: полуничне варення без цукру.