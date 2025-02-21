Забуті солодощі з дитинства: готуємо смачні, солодкі та хрусткі вергуни

Вергуни – традиційні українські ласощі, які готуються з борошна, яєць, цукру та сметани або кефіру. На відміну від багатьох хлібобулочних виробів, вони смажаться у киплячій олії, а не запікаються. Щось на кшталт пончиків.

У дитинстві їх куштував хоча б раз кожен з нас. 24 Канал з посиланням на інстаграм Наталки Нікішиної з "МастерШеф" пропонує відтворити пухкі та хрусткі вергуни на своїй кухні.

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Вергуни – рецепт

Час: 40 – 50 хвилин

40 – 50 хвилин Порції: 10

Інгредієнти:

– 300 грамів борошна;

– 100 грамів сметани 15%;

– 1 ціле яйце та 3 жовтки;

– 50 грамів цукру;

– 1/2 чайної ложки соди;

– 1 столова ложка горілки;

– дрібка солі.

Приготування:

Для тіста до борошна додайте соду, сметану, яйце та жовтки, цукор та горілку.

Тісто перемішайте до однорідності. Вимішуйте 5 хвилин. Коли тісто вже не прилипає до рук накрийте харчовою плівкою, і дайте відпочити 15 – 20 хвилин.

В сотейнику розігрійте велику кількість олії.

Сформуйте вергуни, тісто розкачайте до товщини 7 – 8 міліметрів, наріжте на смужки, і закрутіть.

Обсмажте вергуни невеликими порціями до золотавого кольору. Готові вергуни перекладіть на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Посипте цукровою пудрою.

Готово!

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