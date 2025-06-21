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21 червня, 12:47
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Ароматна літня випічка без мороки: готуємо вишневий пиріг на сковороді

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Ароматний і красивий пиріг із вишнею приготувати вдома зовсім нескладно – це можна зробити навіть на сковороді.
  • Такий десерт можна подавати не лише на свята, а й просто так.

Літо радує смачними пирогами з ягідними начинками, серед яких особливо виділяється вишневий пиріг. Додатковим бонусом для господинь є те, що цю смакоту можна легко приготувати на сковороді.

Ця ароматна літня випічка сподобається всім. Рецептом пирога з вишнями на сковороді ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Пиріг з вишнями на сковороді

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти:
– 200 грамів борошна;
– 100 грамів кефіру;
– 3 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 1 чайна ложка соди харчової;
– 3 столові ложки олії;
– 100 грамів вишні;  
– цукрова пудра для посипки.

Приготування:

  1. Помийте вишні та витягніть з них кісточки.
     
  2. Збийте яйця міксером, додайте цукор і збивайте в білу піну. Влийте кефір, обережно всипте борошно, соду або розпушувач і збийте до однорідності. Додайте вишні та перемішайте тісто.
     
  3. Сковороду змастіть олією, вилийте туди тісто, рівномірно розподіляючи. Накрийте кришкою та готуйте на маленькому вогні протягом 25 – 30 хвилин.
     
  4. Після того, як верх схопиться, переверніть на інший бік, скориставшись плоским блюдом або дощечкою. Накрийте перевернутий пиріг кришкою та готуйте ще 10 хвилин.
     
  5. Дайте йому охолонути, посипте цукровою пудрою й подавайте до чаю.

Смачного!

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