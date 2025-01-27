Не шарлоткою єдиною: повітряний яблучний пиріг без тіста за 20 хвилин

Яблучний пиріг залишається улюбленим десертом для незліченної кількості людей. Однак, багато хто може мати брак часу або мотивації для приготування традиційної шарлотки. Але це не привід відмовитися від цих ласощів.

Наприклад, заміна тіста тонким лавашем значно скоротить час приготування і водночас не розчарує смаком випічки. 24 Канал з посиланням на Storinka ділиться рецептом яблучного пирога без тіста. Читайте також "Шлях до серця через шлунок": ці легкі в приготуванні тістечка потішать половинку на Валентина Яблучний пиріг без тіста Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 8 – 10 Інгредієнти:

– тонкий лаваш;

– 1 кілограм яблук;

– 1 столова ложка цукру;

– 50 грамів вершкового масла. Приготування: Яблука помийте та наріжте кубиками.

Сковороду з антипригарним покриттям розігрійте і додайте в неї шматочок олії. Коли масло розтечеться, викладіть яблука і на середньому вогні пропарте їх під кришкою. Присипте цукром, щоб карамелізувалися.

Поки яблука смажаться, лаваш наріжте на однакові шматочки.

Візьміть лист, вистеліть його пергаментом і покладіть один шматочок лаваша. Зверху ложкою викладіть шар із яблук, потім накрийте іншим шматком лаваша і знову викладіть яблука.

Продовжуйте так робити, поки не закінчаться яблука, або шматочки лаваша. Верхнім шаром майбутнього пирога має бути лаваш. Його змастіть олією і присипте цукром (за бажанням додайте кориці).

Розігрійте духовку до 200 градусів, поставте пиріг і знизьте температуру до 150 градусів. Випікайте пиріг 15 хвилин. Готово! Цікаво: які помилки допускають господині при випіканні бісквіта.