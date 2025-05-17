17 травня, 16:20
Смачно, просто і без борошна: дієтичний яблучний штрудель за 20 хвилин
Любителі десертів не повинні відмовлятися від солодкого, якщо стежать за своєї фігурою. Низькокалорійний яблучний штрудель з лаваша – найкращий вибір.
З невеликою кількістю інгредієнтів і часом приготування всього 20 хвилин, ця страва обіцяє стати теплим і хрустким частуванням. Завдяки ніжним скибочкам яблук, ноткам кориці та меду, штрудель втамує голод без відчуття провини, пише 24 Канал з посиланням на Glamour.
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Яблучний штрудель з лаваша
- Час: 25 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 100 грамів лаваша;
– 350 грамів яблук чищених;
– 3 грами кориці;
– 1 столова ложка меду;
– 1 яєчний жовток.
Приготування:
- Наріжте кубиками яблука. Змішайте їх з корицею та медом. Покладіть на розігріту сковорідку, готуйте протягом 5 хвилин.
- Візьміть аркуш лаваша, викладіть на нього яблука. Після цього загорніть лаваш із яблуками в рулет.
- У посудині збийте жовток та змастіть ним рулет. Візьміть насіння кунжуту й подрібнений горіх та присипте зверху.
- Поставте рулет у розігріту до 180 градусів духовку й запікайте 15 хвилин. Коли ви побачите, що він підрум'янився, можна діставати його з духовки.
Смачного!
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