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17 травня, 16:20
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Смачно, просто і без борошна: дієтичний яблучний штрудель за 20 хвилин

Марта Касіянчук

Любителі десертів не повинні відмовлятися від солодкого, якщо стежать за своєї фігурою. Низькокалорійний яблучний штрудель з лаваша – найкращий вибір.

З невеликою кількістю інгредієнтів і часом приготування всього 20 хвилин, ця страва обіцяє стати теплим і хрустким частуванням. Завдяки ніжним скибочкам яблук, ноткам кориці та меду, штрудель втамує голод без відчуття провини, пише 24 Канал з посиланням на Glamour.

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Яблучний штрудель з лаваша

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 6

Інгредієнти:
– 100 грамів лаваша;
– 350 грамів яблук чищених;
– 3 грами кориці;
– 1 столова ложка меду;
– 1 яєчний жовток.

Приготування:

  1. Наріжте кубиками яблука. Змішайте їх з корицею та медом. Покладіть на розігріту сковорідку, готуйте протягом 5 хвилин.
     
  2. Візьміть аркуш лаваша, викладіть на нього яблука. Після цього загорніть лаваш із яблуками в рулет.
     
  3. У посудині збийте жовток та змастіть ним рулет. Візьміть насіння кунжуту й подрібнений горіх та присипте зверху.
     
  4. Поставте рулет у розігріту до 180 градусів духовку й запікайте 15 хвилин. Коли ви побачите, що він підрум'янився, можна діставати його з духовки.

Смачного!

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