Французький десерт, який завжди смакує по-особливому: ягідний тарт з заварним кремом

Сезон ягід помаленьку розпочинається, тому варто приготувати ягідний тарт. Цей вишуканий десерт стане обов'язковим доповненням до літнього обіднього столу, пропонуючи ідеальний баланс смаку та елегантності.

Доповнює його ніжний заварний крем. Рецептом тарту з ягодами ділиться 24 Канал з посиланням на UA.press. Читайте також До чаю за 15 хвилин: готуємо смачне печиво на сковороді – рецепт-знахідка Тарт з ягодами та заварним кремом Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 8 Інгредієнти для тіста:

– 200 грамів борошна;

– 100 грамів вершкового масла;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 1 яйце.



Для крему:

– 2 яйця;

– 1 склянка цукру;

– 2 столові ложки борошна;

– 250 мілілітрів молока;

– 160 грамів вершкового масла.



Додатково:

– ягоди (малина чи полуниця);

– свіжа м'ята для прикраси. Приготування: М'яке масло змішайте з цукровою пудрою, щоб вийшла однорідна консистенція. Вбийте в масу яйця та вимішайте.

Поступово всипайте в масу борошно, продовжуючи помішувати. Кількох хвилин на замішування вистачить.

Розкачайте та викладіть у форму. Поставте в холодильник на 40 хвилин.

Потім відправте форму у духовку на 200 градусів приблизно на 25 – 30 хвилин. Після випікання основу для тарти охолодіть.

Візьміть невелику місткість. В неї вбийте яйця, борошно, цукор, молоко. Все ретельно перемішайте та поставте на вогонь. Масу треба постійно мішати. Через 5 – 7 хвилин вона стане густою.

Охолодіть її до кімнатної температури. Тепер цю масу збийте міксером з додаванням м'якого масла. Маса має вийти однорідна та пишна. Крем перемістіть у тарт.

На останньому етапі викладіть ягоди. Поставте в холодильник, щоб він став ще смачнішим, а потім можете куштувати. Смачного! Теж приготуйте: ніжні цукерки-суфле як "Пташине молоко".