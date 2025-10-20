Білі грибочки зараз є мейнстримним продуктом, який варто заготувати й на потім. Якщо немає часу гратися із сушінням, то заморожування буде гарним та безтурботним рішенням.

Заморожування білих грибів – це доволі простий процес з кількох швидких етапів, з якими у вас точно не виникне труднощів. Як правильно заморозити білі гриби, аби вони потім потішили смаком та ароматом на повну розповідає 24 Канал з посиланням на портал Lifehack.

Як заморозити білі гриби?

Підготовка

Білі гриби заморожують у сирому вигляді, без попереднього варіння чи миття. Акуратно очистьте капелюшки та ніжки від землі, листя й сміття, яке могло залишитися після збору.

Для цього зручно скористатися м’якою щіточкою або чистою тканиною. Якщо гриби занадто великі, наріжте їх на зручні шматочки перед заморожуванням.

Заморожування – чудовий спосіб зберегти білі гриби / Скриншот з відео

Попереднє заморожування

Викладіть гриби на деко або широку тацю в один шар – так вони не злипнуться під час заморожування. Поставте ємність із грибами в морозильну камеру на кілька годин, доки вони добре не застигнуть.

Пакування

Коли гриби добре підмерзнуть, перекладіть їх у герметичні пакети. Найкраще підійдуть вакуумні, адже вони надійно зберігають аромат і смак, запобігаючи утворенню кристалів льоду.

Якщо вакуумного пакувальника немає, скористайтеся зіп-пакетами, намагаючись максимально випустити з них повітря перед тим, як закрити.

А також можна скористатися способами, які радить ютуб-канал "Сімʼя Григоряк".

Як морозити білі гриби: відео

