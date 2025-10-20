Головне – послідовність: як правильно заморожувати білі гриби на зиму
- Білі гриби заморожують у сирому вигляді, без попереднього миття, очищаючи капелюшки та ніжки від землі та сміття.
- Гриби попередньо заморожують на деко, потім перекладають у герметичні або вакуумні пакети для зберігання в морозильній камері.
Білі грибочки зараз є мейнстримним продуктом, який варто заготувати й на потім. Якщо немає часу гратися із сушінням, то заморожування буде гарним та безтурботним рішенням.
Заморожування білих грибів – це доволі простий процес з кількох швидких етапів, з якими у вас точно не виникне труднощів. Як правильно заморозити білі гриби, аби вони потім потішили смаком та ароматом на повну розповідає 24 Канал з посиланням на портал Lifehack.
До теми Та сама найкраща закуска осені: смажені баклажани з часником, які раніше подавали на свята
Як заморозити білі гриби?
- Підготовка
Білі гриби заморожують у сирому вигляді, без попереднього варіння чи миття. Акуратно очистьте капелюшки та ніжки від землі, листя й сміття, яке могло залишитися після збору.
Для цього зручно скористатися м’якою щіточкою або чистою тканиною. Якщо гриби занадто великі, наріжте їх на зручні шматочки перед заморожуванням.
Заморожування – чудовий спосіб зберегти білі гриби / Скриншот з відео
- Попереднє заморожування
Викладіть гриби на деко або широку тацю в один шар – так вони не злипнуться під час заморожування. Поставте ємність із грибами в морозильну камеру на кілька годин, доки вони добре не застигнуть.
- Пакування
Коли гриби добре підмерзнуть, перекладіть їх у герметичні пакети. Найкраще підійдуть вакуумні, адже вони надійно зберігають аромат і смак, запобігаючи утворенню кристалів льоду.
Якщо вакуумного пакувальника немає, скористайтеся зіп-пакетами, намагаючись максимально випустити з них повітря перед тим, як закрити.
А також можна скористатися способами, які радить ютуб-канал "Сімʼя Григоряк".
Як морозити білі гриби: відео
Що ще заготувати на зиму?
Ароматне варення з яблук – це смаколик, який завжди потрібно мати під рукою.
А з цим рецептом ви зможете приготувати його однією рукою!