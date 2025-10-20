Замораживание белых грибов – это довольно простой процесс из нескольких быстрых этапов, с которыми у вас точно не возникнет трудностей. Как правильно заморозить белые грибы, чтобы они потом порадовали вкусом и ароматом на полную рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Lifehack.

Как заморозить белые грибы?

Подготовка

Белые грибы замораживают в сыром виде, без предварительной варки или мытья. Аккуратно очистите шляпки и ножки от земли, листьев и мусора, который мог остаться после сбора.

Для этого удобно воспользоваться мягкой щеточкой или чистой тканью. Если грибы слишком большие, нарежьте их на удобные кусочки перед замораживанием.

Замораживание – замечательный способ сохранить белые грибы / Скриншот из видео

Предварительное замораживание

Выложите грибы на противень или широкий поднос в один слой – так они не слипнутся во время замораживания. Поставьте емкость с грибами в морозильную камеру на несколько часов, пока они хорошо не застынут.

Упаковка

Когда грибы хорошо подмерзнут, переложите их в герметичные пакеты. Лучше всего подойдут вакуумные, ведь они надежно сохраняют аромат и вкус, предотвращая образование кристаллов льда.

Если вакуумного упаковщика нет, воспользуйтесь зип-пакетами, стараясь максимально выпустить из них воздух перед тем, как закрыть.

А также можно воспользоваться способами, которые советует ютуб-канал "Семья Григоряк".

Как морозить белые грибы: видео

