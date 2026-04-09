Паска зверху рум’яна, а всередині ще ні: як не помилитися перед тим, як дістати

З паскою найчастіше сумніви з’являються саме в той момент, коли верх уже добре підрум’янився, а запах із духовки підказує, що ніби час діставати. Зовнішній вигляд тут не завжди говорить правду – усередині тісто ще може залишатися вологим.

Через це багато хто перевіряє випічку не один раз, особливо якщо паска висока або форма глибша, ніж звично, пише РБК-Україна. У різних духовках навіть однакова вага тіста поводиться по-різному, тому орієнтуватися лише на хвилини з рецепта не завжди зручно.

Як зрозуміти, що паска вже спеклася?

Одна з найвідповідальніших частин у приготуванні паски – не лише замісити вдале тісто, а й правильно її допекти. Бо буває так, що зверху випічка вже має гарний колір, виглядає готовою, а всередині ще лишається сируватою. Саме тому орієнтуватися тільки на рум’яну скоринку не варто.

Щоб паска добре тримала форму і мала пухкий м’якуш, дуже багато залежить ще від етапу замішування. Тісто потрібно вимішувати достатньо довго – до того моменту, коли воно стане еластичним і почне відставати від рук. Не менш важливо й підготувати борошно. Його варто добре просіяти, щоб наситити повітрям і зробити структуру тіста легшою. У деяких рецептах для більшої пухкості додають трохи рому або коньяку – якщо це передбачено складом, такий прийом справді може добре спрацювати.

Як знати, що паска готова / Скрін з відео

Під час випікання важливо чітко дотримуватися рецепта й не виймати паску раніше часу. Зазвичай невеликі паски з тіста вагою менш як 1 кілограм печуть щонайменше 30 хвилин. Якщо йдеться про паску вагою приблизно 1 кілограм, часу потрібно близько 45 хвилин. Більші, до 1,5 кілограма, можуть потребувати близько години в духовці. Звісно, точний час залежить і від самої духовки, але ці орієнтири допомагають не помилитися.

Можна також спостерігати за тим, як поводиться тісто під час випікання. Якщо паска рівномірно піднімається, це добра ознака. Але найнадійніший спосіб перевірити готовність – звичайна зубочистка. Її потрібно обережно встромити в центр випічки й одразу вийняти. Якщо вона суха, паска вже готова. Якщо ж на ній лишаються сліди вологого тіста, випічці треба дати ще трохи часу.

Тож головне правило просте: не поспішати. Добре вимішане тісто, правильно підготовлене борошно, точний час у духовці й проста перевірка зубочисткою – це ті дрібниці, які й допомагають зрозуміти, що паска справді вдалася.

Як спекти паску на жовтках?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів теплого молока;

– 36 грамів живих дріжджів;

– 170 грамів цукру;

– 20 грамів ванільного цукру;

– 5 жовтків;

– 1 грам солі;

– 2–3 грамів куркуми;

– 500 грамів борошна;

– 100 грамів вершкового масла;

– 100 грамів родзинок;

– 1 чайна ложка апельсинової цедри.

Ця паска вийде дуже красивою: дивіться відео

Приготування:

У миску влийте тепле молоко, додайте живі дріжджі, 1 ложку цукру та 100 грамів борошна. Усе добре перемішайте й поставте в тепле місце на 20 хвилин. Це буде опара, і якщо вона добре підніметься, тісто теж вдасться. В окремій великій посудині з’єднайте жовтки, цукор, ванільний цукор, сіль і куркуму, після чого перемішуйте вінчиком приблизно 30 секунд. Далі додайте опару й повільно перемішайте все разом. Потім всипте 100 грамів борошна і вимісіть, після цього додайте ще 100 грамів борошна. Накрийте тісто рушником і поставте в тепле місце на 30 хвилин. Далі всипте ще 100 грамів борошна й замісіть, а потім додайте останню порцію – ще 100 грамів борошна. У результаті тісто має бути м’яким і злегка липнути до рук. Після цього влийте розтоплене вершкове масло й добре вимісіть. Родзинки промийте, додайте до них ложку борошна й перемішайте. Всипте їх у тісто, додайте апельсинову цедру та ще раз добре вмішайте. Готове тісто залиште в теплому місці на 1,5 – 2 години. За цей час воно має збільшитися приблизно в 3 рази. Потім обімніть тісто, сформуйте кульку й перекладіть у форму так, щоб воно займало приблизно третину її об’єму. Залиште під рушником у теплому місці, поки тісто не підніметься до країв форми. Випікайте паску за температури 170 градусів приблизно 45 хвилин. Щоб верх не підгорів, за 10 – 15 хвилин до завершення випікання накрийте його. Готову паску дістаньте з духовки, покладіть на бік, кілька разів обережно поверніть, дайте охолонути й лише тоді виймайте з форми.

