Смажена картопля зі скоринкою без жодної краплі олії: секретний спосіб приготування

Приготувати улюблений гарнір – смажену картоплю – без використання олії не тільки можливо, але й простіше, ніж багато хто може собі уявити. Такий підхід пропонує більш здорову альтернативу без шкоди для смаку.

На смак така страва практично нічим не відрізняється від тої, яку готують на олії. Як смажити картоплю без олії розповідає 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Як нешкідливо посмажити картоплю

Слід почати з ретельного миття та чищення картоплі, перш ніж нарізати її невеликими, рівномірними шматочками. Дуже важливо, щоб шматочки були приблизно однакового розміру, оскільки це сприяє рівномірному прожарюванню з усіх боків і покращує візуальну привабливість готової страви.

Далі треба взяти сковорідку і поставити її на середній вогонь, й ретельно прогріти.

Головний секрет – помістивши картоплю на суху сковороду, треба додати приблизно 50 – 70 мілілітрів води перед тим, як накрити її кришкою. Так утворюється пара, яка розм'якшує овочі й прискорює процес приготування. Примітно, що цей метод також запобігає прилипанню картоплі до сковорідки.

Приблизно через 10 хвилин картопля досягне бажаної м'якості. На цьому етапі більша частина води має випаруватися. Шеф-кухарі рекомендують додати свіжу зелень, цибулю та улюблені спеції для підсилення смаку страви.

Після цього зняти кришку і продовжувати смажити картоплю ще 7 – 10 хвилин, до утворення апетитної золотисто-коричневої скоринки.

А ви знаєте: як посмажити картоплю, щоб не прилипала.