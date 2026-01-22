Укр Рус
22 січня, 17:16
2

Посипте цим сковорідку, щоб картопля не прилипала: секрет досвідчених кулінарів

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Посипте сковорідку сіллю та борошном, щоб картопля не прилипала під час приготування.
  • Для смаження найкраще підійде картопля з низьким рівнем крохмалю. 

Пригорання – одна з найбільших проблем при приготуванні картоплі. Є гарні новини – тепер ви про неї забудете назавжди!

Немає кращого гарніру, аніж хрустка смажена картопелька. А який секрет треба використати, щоб жоден шматочок не пригорів до сковорідки – підказала суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко у своєму інстаграмі.

Як посмажити картоплю, щоб вона не приставала до пательні? 

Спочатку треба добре розігріти велику кількість олії. Погано розігрітий жир є найчастішою причиною пригорання картоплі. 

Смажимо картоплю без пригорання / Фото Pixabay 

Потім треба просіяти невелику кількість борошна та швидко перемішати до однорідності. Завдяки цьому утвориться апетитна паніровка, яка надасть картоплі хрусткості, а пательня залишиться у безпеці. 

Яка картопля найкраще підходить для смаження? 

Для смаження треба брати картоплю з низьким або середнім рівнем крохмалю. Якщо він буде високим – вона просто розвалиться при приготуванні, наголошує Pysznosci.

Обирайте картоплю жовтого або кремового кольору з тонкою шкіркою. Саме така картопля стане ідеальною опцією для смаження. 

