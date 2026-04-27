Смажимо яйця без олії та сковороди за 90 секунд: цей метод точно варто спробувати
27 квітня, 06:06
Смажимо яйця без олії та сковороди за 90 секунд: цей метод точно варто спробувати

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Яйця можна приготувати в мікрохвильовці за допомогою двох паперових тарілок за 90 секунд.
  • Для перевірки свіжості яєць можна використовувати тест на занурення у воду або потрусити яйце біля вуха.

Смажені яйця – ледь не обовʼязковий елемент нашого раціону. Але є способи їх приготування, про які ви навіть не здогадуєтеся!

Якщо ви зранку поспішаєте, то можете приготувати яєчню, навіть не вмикаючи сковорідки! Як це зробити – розповіла Роуз Рейсман у своєму TikTok

Як посмажити яйця без сковорідки? 

Усе легко: скористайтеся мікрохвильовкою та двома паперовими тарілками. Вибийте пару яєць у першу тарілку, накрийте її іншою зверху та залиште готуватися на максимальній потужності протягом півтори хвилини. 

Як яйця ви ще не смажили: дивіться відео 

Щоб страва не розлетілася по стінках мікрохвильовки, суворо дотримуйтеся вказаного часу, особливо під час першого експерименту. Якщо ж ви плануєте збільшити кількість яєць, просто додайте ще 30 секунд до загального часу. 

Як за секунду перевірити свіжість яєць? 

Найшвидший метод – це тест на занурення. Просто опустіть яйце в склянку з водою. Свіже яйце відразу ляже на дно горизонтально, а зіпсоване спливе на поверхню через велику повітряну камеру всередині, ділиться портал Przepisy

Також можна просто потрусити яйце біля вуха. У свіжому продукті вміст нерухомий і не видає звуків, тоді як у несвіжому ви почуєте характерне хлюпання, оскільки білок і жовток стали рідкими й вільно переміщуються.

