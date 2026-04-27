Смажимо яйця без олії та сковороди за 90 секунд: цей метод точно варто спробувати
- Яйця можна приготувати в мікрохвильовці за допомогою двох паперових тарілок за 90 секунд.
- Для перевірки свіжості яєць можна використовувати тест на занурення у воду або потрусити яйце біля вуха.
Смажені яйця – ледь не обовʼязковий елемент нашого раціону. Але є способи їх приготування, про які ви навіть не здогадуєтеся!
Якщо ви зранку поспішаєте, то можете приготувати яєчню, навіть не вмикаючи сковорідки! Як це зробити – розповіла Роуз Рейсман у своєму TikTok.
Як посмажити яйця без сковорідки?
Усе легко: скористайтеся мікрохвильовкою та двома паперовими тарілками. Вибийте пару яєць у першу тарілку, накрийте її іншою зверху та залиште готуватися на максимальній потужності протягом півтори хвилини.
Щоб страва не розлетілася по стінках мікрохвильовки, суворо дотримуйтеся вказаного часу, особливо під час першого експерименту. Якщо ж ви плануєте збільшити кількість яєць, просто додайте ще 30 секунд до загального часу.
Як за секунду перевірити свіжість яєць?
Найшвидший метод – це тест на занурення. Просто опустіть яйце в склянку з водою. Свіже яйце відразу ляже на дно горизонтально, а зіпсоване спливе на поверхню через велику повітряну камеру всередині, ділиться портал Przepisy.
Також можна просто потрусити яйце біля вуха. У свіжому продукті вміст нерухомий і не видає звуків, тоді як у несвіжому ви почуєте характерне хлюпання, оскільки білок і жовток стали рідкими й вільно переміщуються.
