Що робити, коли цибуля пригорає: як правильно карамелізувати її вдома
- Карамелізація цибулі потребує контролю температури та терпіння, щоб уникнути підгоряння та гіркого смаку.
- Для досягнення найкращого результату використовуйте помірний вогонь, додавайте сіль для швидшого виведення вологи та постійно помішуйте.
Смажена цибуля здається простою стравою, але на практиці саме з нею часто виникають проблеми. Замість м’якого золотистого кольору вона швидко темніє, а смак стає гірким.
Причина зазвичай одна – занадто сильний вогонь і поспіх під час приготування. Насправді карамелізація потребує трохи часу й правильного контролю температури, пише The Kitchn.
Як карамелізувати цибулю?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 – 3 середні цибулини;
– 2 столові ложки олії;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 2 – 3 столові ложки води.
Пікантна цибуля / Фото Unsplash
Приготування:
- Розігрійте сковороду на середньому вогні, додайте олію або обраний жир. Цибулю очистьте й наріжте півкільцями або кубиками, після чого перекладіть на сковороду та одразу посоліть.
- Перший етап приготування називається "потінням". Цибуля повинна добре прогрітися, але не підрум’янюватися. Сіль і тепло допомагають витягнути з неї вологу, тому вона швидко стає блискучою та м’якою.
- На цьому етапі сковороду можна накрити кришкою на кілька хвилин, щоб пришвидшити виділення соку, але цибулю потрібно регулярно помішувати.
- Через кілька хвилин вона втратить непрозорість і стане м’якою та майже прозорою. Коли частина вологи випарується, продовжуйте готувати її без кришки, періодично помішуючи й контролюючи вогонь, щоб цибуля не підгоріла.
- Згодом краї почнуть набувати легкого золотистого кольору, а аромат стане солодкуватим. Якщо готувати далі, колір поступово стане більш насиченим і коричневим.
- Для карамелізації цибулю продовжуйте готувати, часто помішуючи, приблизно 20 – 45 хвилин – час залежить від бажаної інтенсивності смаку. На дні сковороди з’явиться підрум’янена плівка.
- Додайте кілька ложок води й перемішайте, зішкрібаючи підсмажені частинки зі дна. Рідина швидко випарується, а цибуля стане ще темнішою та ароматнішою.
- За потреби цей крок можна повторити ще раз. Готова карамелізована цибуля повністю м’яка, темна й має виразний солодкий смак без різкої гостроти.
Що робити коли цибуля пригорає?
Якщо цибуля на пательні починає не карамелізуватися, а підгоряти, насамперед варто зменшити вогонь, пише Сulinary_academy_ua.
Ще на початку приготування до неї можна додати дрібку солі – вона допоможе швидше вивести вологу, і процес піде рівніше. У такій справі головне не поспішати. Саме помірний вогонь і трохи терпіння дозволяють отримати м’яку, солодку й рівномірно золотисту цибулю приблизно за 20 хвилин.
Тоді вона не гірчить, не темніє завчасно і набуває того самого насиченого смаку, за який її так цінують у багатьох стравах.
