Причина зазвичай одна – занадто сильний вогонь і поспіх під час приготування. Насправді карамелізація потребує трохи часу й правильного контролю температури, пише The Kitchn.

Як карамелізувати цибулю?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 – 3 середні цибулини;

– 2 столові ложки олії;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 2 – 3 столові ложки води.

Пікантна цибуля / Фото Unsplash

Приготування:

Розігрійте сковороду на середньому вогні, додайте олію або обраний жир. Цибулю очистьте й наріжте півкільцями або кубиками, після чого перекладіть на сковороду та одразу посоліть. Перший етап приготування називається "потінням". Цибуля повинна добре прогрітися, але не підрум’янюватися. Сіль і тепло допомагають витягнути з неї вологу, тому вона швидко стає блискучою та м’якою. На цьому етапі сковороду можна накрити кришкою на кілька хвилин, щоб пришвидшити виділення соку, але цибулю потрібно регулярно помішувати. Через кілька хвилин вона втратить непрозорість і стане м’якою та майже прозорою. Коли частина вологи випарується, продовжуйте готувати її без кришки, періодично помішуючи й контролюючи вогонь, щоб цибуля не підгоріла. Згодом краї почнуть набувати легкого золотистого кольору, а аромат стане солодкуватим. Якщо готувати далі, колір поступово стане більш насиченим і коричневим. Для карамелізації цибулю продовжуйте готувати, часто помішуючи, приблизно 20 – 45 хвилин – час залежить від бажаної інтенсивності смаку. На дні сковороди з’явиться підрум’янена плівка. Додайте кілька ложок води й перемішайте, зішкрібаючи підсмажені частинки зі дна. Рідина швидко випарується, а цибуля стане ще темнішою та ароматнішою. За потреби цей крок можна повторити ще раз. Готова карамелізована цибуля повністю м’яка, темна й має виразний солодкий смак без різкої гостроти.

Що робити коли цибуля пригорає?

Якщо цибуля на пательні починає не карамелізуватися, а підгоряти, насамперед варто зменшити вогонь, пише Сulinary_academy_ua.

Ще на початку приготування до неї можна додати дрібку солі – вона допоможе швидше вивести вологу, і процес піде рівніше. У такій справі головне не поспішати. Саме помірний вогонь і трохи терпіння дозволяють отримати м’яку, солодку й рівномірно золотисту цибулю приблизно за 20 хвилин.

Тоді вона не гірчить, не темніє завчасно і набуває того самого насиченого смаку, за який її так цінують у багатьох стравах.

Що смачного приготувати?