Причина обычно одна – слишком сильный огонь и спешка во время приготовления. На самом деле карамелизация требует немного времени и правильного контроля температуры, пишет The Kitchn.
Как карамелизировать лук?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 – 3 средние луковицы;
– 2 столовые ложки масла;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 2 – 3 столовые ложки воды.
Пикантный лук / Фото Unsplash
Приготовление:
- Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте масло или выбранный жир. Лук очистите и нарежьте полукольцами или кубиками, после чего переложите на сковороду и сразу посолите.
- Первый этап приготовления называется "потением". Лук должен хорошо прогреться, но не подрумяниваться. Соль и тепло помогают вытянуть из него влагу, поэтому он быстро становится блестящим и мягким.
- На этом этапе сковороду можно накрыть крышкой на несколько минут, чтобы ускорить выделение сока, но лук нужно регулярно помешивать.
- Через несколько минут он потеряет непрозрачность и станет мягким и почти прозрачным. Когда часть влаги испарится, продолжайте готовить его без крышки, периодически помешивая и контролируя огонь, чтобы лук не подгорел.
- Со временем края начнут приобретать легкий золотистый цвет, а аромат станет сладковатым. Если готовить дальше, цвет постепенно станет более насыщенным и коричневым.
- Для карамелизации лук продолжайте готовить, часто помешивая, примерно 20 – 45 минут – время зависит от желаемой интенсивности вкуса. На дне сковороды появится подрумяненная пленка.
- Добавьте несколько ложек воды и перемешайте, соскребая поджаренные частицы со дна. Жидкость быстро испарится, а лук станет еще темнее и ароматнее.
- При необходимости этот шаг можно повторить еще раз. Готовый карамелизированный лук полностью мягкий, темный и имеет выразительный сладкий вкус без резкой остроты.
Что делать когда лук пригорает?
Если лук на сковороде начинает не карамелизироваться, а подгорать, прежде всего стоит уменьшить огонь, пишет Сulinary_academy_ua.
Еще в начале приготовления к ней можно добавить щепотку соли – она поможет быстрее вывести влагу, и процесс пойдет ровнее. В таком деле главное не спешить. Именно умеренный огонь и немного терпения позволяют получить мягкий, сладкий и равномерно золотистый лук примерно за 20 минут.
Тогда он не горчит, не темнеет раньше времени и приобретает тот самый насыщенный вкус, за который его так ценят во многих блюдах.
Что вкусного приготовить?
