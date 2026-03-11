Причина обычно одна – слишком сильный огонь и спешка во время приготовления. На самом деле карамелизация требует немного времени и правильного контроля температуры, пишет The Kitchn.

Интересно Только не в воде: в чем стоит варить картофель, чтобы он получился рассыпчатым и ароматным

Как карамелизировать лук?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 – 3 средние луковицы;

– 2 столовые ложки масла;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 2 – 3 столовые ложки воды.

Пикантный лук / Фото Unsplash

Приготовление:

Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте масло или выбранный жир. Лук очистите и нарежьте полукольцами или кубиками, после чего переложите на сковороду и сразу посолите. Первый этап приготовления называется "потением". Лук должен хорошо прогреться, но не подрумяниваться. Соль и тепло помогают вытянуть из него влагу, поэтому он быстро становится блестящим и мягким. На этом этапе сковороду можно накрыть крышкой на несколько минут, чтобы ускорить выделение сока, но лук нужно регулярно помешивать. Через несколько минут он потеряет непрозрачность и станет мягким и почти прозрачным. Когда часть влаги испарится, продолжайте готовить его без крышки, периодически помешивая и контролируя огонь, чтобы лук не подгорел. Со временем края начнут приобретать легкий золотистый цвет, а аромат станет сладковатым. Если готовить дальше, цвет постепенно станет более насыщенным и коричневым. Для карамелизации лук продолжайте готовить, часто помешивая, примерно 20 – 45 минут – время зависит от желаемой интенсивности вкуса. На дне сковороды появится подрумяненная пленка. Добавьте несколько ложек воды и перемешайте, соскребая поджаренные частицы со дна. Жидкость быстро испарится, а лук станет еще темнее и ароматнее. При необходимости этот шаг можно повторить еще раз. Готовый карамелизированный лук полностью мягкий, темный и имеет выразительный сладкий вкус без резкой остроты.

Что делать когда лук пригорает?

Если лук на сковороде начинает не карамелизироваться, а подгорать, прежде всего стоит уменьшить огонь, пишет Сulinary_academy_ua.

Еще в начале приготовления к ней можно добавить щепотку соли – она поможет быстрее вывести влагу, и процесс пойдет ровнее. В таком деле главное не спешить. Именно умеренный огонь и немного терпения позволяют получить мягкий, сладкий и равномерно золотистый лук примерно за 20 минут.

Тогда он не горчит, не темнеет раньше времени и приобретает тот самый насыщенный вкус, за который его так ценят во многих блюдах.

Что вкусного приготовить?