Секретний інгредієнт і 8 хвилин: варимо вареники як шеф

Вареники завжди будуть серед фаворитів вподобань українців. Навіть правильно зварити їх – це вже мистецтво.

Варіння – це вже фінальний акорд перед тим, як на столі зʼявляться улюблені теплі вареники, які залишиться лише щедро занурити в сметану. Що треба знати, аби цей процес пройшов успішно і подарував найкращий результат – розповідає Przepisy.

Читайте також Так смажити цибулю не можна: яку поширену помилку часто повторюють усі господині

Як найкраще варити вареники?

Усе починається з води. Її має бути багато, щоб вареники вільно рухалися в каструлі. Воду доводять до активного кипіння.

Ключовий нюанс – додавання рослинної олії. На 2 – 3 літри води достатньо однієї столової ложки. Це запобігає злипанню та допомагає зберегти охайну форму вареників після приготування.

Улюблена страва українців / Фото Freepik

Викладайте вареники обережно, невеликими порціями, щоб кипіння не припинялося. Після закладання їх варто акуратно перемішати, аби вони не пристали до дна.

Що стосується часу варіння, то професіонали радять відраховувати рівно 8 хвилин з моменту повторного закипання води. Цього достатньо, щоб тісто добре пропарилося, а начинка залишилася соковитою. Довше варити вареники не варто – це зробить тісто м’яким і водянистим.

Що робити, щоб вареники не злиплися?

Олія не дасть вареникам злипнутися в каструлі, але це може статися, коли ви будете їх звідти діставати. Після того як ви дістали вареники, одразу збризніть їх олією або перемастіть вершковим маслом, радить Onet.

Якщо плануєте заморожувати вареники, то їх потрібно розкласти окремо, щоб вони вистигли.Лише після цього можете складати їх у кульок та класти у морозилку. До речі, алгоритм варіння заморожених вареників такий самий.

Що смачного приготувати?