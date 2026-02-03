Якщо правильно посмажити цибулю, ви отримаєте все – насичений аромат, золоту скоринку та ідеальну текстуру. Як досягнути такого ефекту – розповідає Smakosze.

Як правильно смажити цибулю?

Перед смаженням цибулі сковороду слід добре прогріти й додати достатньо олії, щоб вона повністю покривала дно. Зазвичай господині намагаються давати менше жиру – і це поширена помилка, через яку страждає результат, а цибуля замість золотистого відтінку отримує пригар.

Ідеальний акцент до різноманітних страв / Фото Freepik

Смажити цибулю краще на середньому вогні. Так вона поступово стане м’якою, а потім рівномірно підрум’яниться. Викладайте цибулю саме на гарячу поверхню: це допоможе їй одразу почати випаровувати вологу та правильно карамелізуватися.

Також важливо періодично помішувати цибулю, щоб зайва рідина швидше зникала й шматочки набували однакового кольору. Водночас надмірне перемішування небажане, бо ви зробите з цибулі кашу.

Коли треба солити цибулю?

Досвідчені кухарі часто підсолюють цибулю вже під час смаження, але не одразу після нарізання. Якщо додати сіль занадто рано, цибуля стане надто м’якою і втратить форму, підказує портал Moje gotowanie.

У ресторанах зазвичай чекають кілька хвилин після початку обсмажування й лише тоді солять.

Через кілька хвилин після соління можна додати трішки цукру. Це потрібно в тому випадку, якщо вам потрібна красива карамелізована цибуля.

