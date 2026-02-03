Если правильно пожарить лук, вы получите все – насыщенный аромат, золотую корочку и идеальную текстуру. Как достичь такого эффекта – рассказывает Smakosze.

Как правильно жарить лук?

Перед жаркой лука сковороду следует хорошо прогреть и добавить достаточно масла, чтобы оно полностью покрывало дно. Обычно хозяйки стараются давать меньше жира – и это распространенная ошибка, из-за которой страдает результат, а лук вместо золотистого оттенка получает пригар.

Идеальный акцент к разнообразным блюдам / Фото Freepik

Жарить лук лучше на среднем огне. Так он постепенно станет мягким, а затем равномерно подрумянится. Выкладывайте лук именно на горячую поверхность: это поможет ему сразу начать испарять влагу и правильно карамелизироваться.

Также важно периодически помешивать лук, чтобы лишняя жидкость быстрее исчезала и кусочки приобретали одинаковый цвет. В то же время чрезмерное перемешивание нежелательно, потому что вы сделаете из лука кашу.

Когда надо солить лук?

Опытные повара часто подсаливают лук уже во время жарки, но не сразу после нарезки. Если добавить соль слишком рано, лук станет слишком мягким и потеряет форму, подсказывает портал Moje gotowanie.

В ресторанах обычно ждут несколько минут после начала обжаривания и только тогда солят.

Через несколько минут после соления можно добавить немного сахара. Это нужно в том случае, если вам нужна красивая карамелизированная лук.

