Домашні проситимуть добавки: швидко і просто готуємо чипси з цибулі

Чипси вже давно є популярною закускою під час перегляду телепередач та зустрічей з друзями. Часто виникає сумнів щодо їх користі, тому домашній варіант стане ідеальним розв'язанням цього питання.

Процес приготування домашніх чипсів настільки простий і швидкий, що ви захочете балувати себе та домашніх дуже часто. 24 Канал з посиланням на ElegantWoman розповідає, як приготувати домашні чипси з цибулі.

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Як приготувати домашні чипси з цибулі

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 1 склянка чистої води;

– 2 цибулини;

– 150 грамів борошна;

– рафінована олія для смаження;

– сіль та будь-які спеції – на смак.

Приготування:

Ошпарте цибулю окропом і нашаткуйте її дуже дрібно.

Влийте воду і борошно, добре перемішайте до однорідного стану і повного розчинення борошна. Додайте сіль та спеції.

Вилийте масу на сковорідку за допомогою ложки, щоб чипси вийшли приємного розміру і просмажте їх з обох боків до скоринки.

Подавайте з домашнім кетчупом або сметанковим соусом із зеленню.

Смачного!

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