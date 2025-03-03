Ідеальне доповнення до бутербродів та закусок: найпростіший рецепт домашнього твердого сиру

Власноруч приготований сир є смачним доповненням до канапок і справжнім символом домашнього затишку. Всупереч тому, що дехто вважає, процес приготування сиру в домашніх умовах не такий складний, як здається, а результат неодмінно вразить.

24 Канал з посиланням на TikTok @mil_alexx_pp ділиться надзвичайно простим способом приготування сиру, який вийде у кожного. Читайте також Все змішав і готово: рецепт неймовірно ніжного чизкейка, який має скуштувати кожен Твердий домашній сир – рецепт Час: 20 хвилин (3 – 4 години вистоювання)

20 хвилин (3 – 4 години вистоювання) Порції: 2 Інгредієнти:

– 1 літр молока 3,2%;

– 3 яйця;

– 200 грамів сметани;

– 1 – 2 чайні ложки солі. Як приготувати домашній сир: дивіться відео Приготування: Перелийте молоко до каструлі та додайте сіль. Поставте його на вогонь і дайте закипіти.

Тоді змішайте сметану та яйця й обережно влийте суміш до молока, ретельно вимішуючи все разом.

Після змішування поставте каструлю на вогонь і варіть приблизно 6 – 8 хвилин, поки сир не почне відділятися від сироватки. Додатково проваріть суміш ще 2 – 3 хвилини.

Підготуйте марлю у два шари та викладіть сирну масу на друшляк. Перелийте сироватку – має залишитися лише густа маса.

Перекладіть сирну масу до форми. Зверху поставте щось важке, щоб сир рівномірно ущільнювався. Залиште його в такому стані на 3 – 4 години. До слова, можете додати різні спеції та трави – так сир вийде зі смаком, який ідеально відповідатиме вашим вподобанням. Теж цікаво: чим замінити майонез – 3 корисні альтернативи.