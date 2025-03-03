Ідеальне доповнення до бутербродів та закусок: найпростіший рецепт домашнього твердого сиру
Власноруч приготований сир є смачним доповненням до канапок і справжнім символом домашнього затишку. Всупереч тому, що дехто вважає, процес приготування сиру в домашніх умовах не такий складний, як здається, а результат неодмінно вразить.
24 Канал з посиланням на TikTok @mil_alexx_pp ділиться надзвичайно простим способом приготування сиру, який вийде у кожного.
Читайте також Все змішав і готово: рецепт неймовірно ніжного чизкейка, який має скуштувати кожен
Твердий домашній сир – рецепт
- Час: 20 хвилин (3 – 4 години вистоювання)
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 1 літр молока 3,2%;
– 3 яйця;
– 200 грамів сметани;
– 1 – 2 чайні ложки солі.
Як приготувати домашній сир: дивіться відео
Приготування:
- Перелийте молоко до каструлі та додайте сіль. Поставте його на вогонь і дайте закипіти.
- Тоді змішайте сметану та яйця й обережно влийте суміш до молока, ретельно вимішуючи все разом.
- Після змішування поставте каструлю на вогонь і варіть приблизно 6 – 8 хвилин, поки сир не почне відділятися від сироватки. Додатково проваріть суміш ще 2 – 3 хвилини.
- Підготуйте марлю у два шари та викладіть сирну масу на друшляк. Перелийте сироватку – має залишитися лише густа маса.
- Перекладіть сирну масу до форми. Зверху поставте щось важке, щоб сир рівномірно ущільнювався. Залиште його в такому стані на 3 – 4 години.
До слова, можете додати різні спеції та трави – так сир вийде зі смаком, який ідеально відповідатиме вашим вподобанням.
Теж цікаво: чим замінити майонез – 3 корисні альтернативи.