Закарпатський ґаламбиць на ваш стіл: як приготувати смачну та автентичну страву

Галамбець або ґаламбиць – це автентична страва Закарпаття, яка готується з кукурудзяної каші з додаванням інших насичених інгредієнтів. Ця ситна селянська їжа з гірських районів може бути як пісною стравою, так і з додаванням сала чи м’яса.

Пані Оксана, яка веде YouTube-канал "Смачна мама" запропонувала сімейний рецепт цієї страви, який трохи відрізняється від класичного. Але вже, дивлячись на відео з приготуванням, стає зрозуміло, що це дуже смачно.

Як смачно та просто приготувати ґаламбиць?

Час: 1 година

Порцій: 5

Інгредієнти:

1 склянка кукурудзяної крупи

2 зубчики часнику

2 столові ложки цукру

1 чайна ложка родзинок

1 яблуко

1 кавова ложка червоної паприки

300 грамів квашеної капусти

0,5 кавової ложки кмину

1 літр води

перець, сіль – на смак.

Робимо ґаламбиць з квашеною капустою: дивіться відео

Приготування:

Для початку наливаємо на пательню олію. Далі поки олія нагріватиметься, нарізаємо цибулю кубиками та викладаємо на пательню. Не забувайте гарно помішувати. І чекайте, поки цибуля гарно підсмажиться. Далі наріжте дрібно часник, можна натерти на тертці та додайте його до цибулі. Додайте до них також паприку. Тепер треба підігріти приблизно 600 – 700 мілілітрів води й залити цибулю з часником. Далі на пательню викладайте квашену капусту. Добре перемішайте і тушкуйте. Додайте перець та сіль на свій смак. Накрийте кришкою і тушкуйте 40 хвилин на середньому вогні, щоб капуста стала м'якою. Далі нагрійте 400 мілілітрів води до закипання. У гарячу воду треба поступово всипати кукурудзяну крупу і постійно помішувати. Крупа дуже швидко заварюється і виходить тієї консистенції, яка потрібна. Далі треба посолити й додати цукор. Все добре перемішайте. Також до каші можна додати вершкове масло. Тепер треба нарізати кубиками яблуко без серцевини та шкірки. Додайте яблуко до капусти, а також всипте родзинки. Яблуко та родзинки – це опціонально. Протушкуйте ще хвилин 10. Далі з кукурудзяної каші треба наліпити галушки та викласти на капусту. Обережно все перемішайте, щоб ваші галушки не втратили форму. Готово! Можна подавати на стіл.

Як правильно приготувати кукурудзяну кашу?

Якщо плануєте взятися за ґаламбиць, тоді ці кулінарні лайфхаки з приготування кукурудзяної каші вам точно знадобляться. В ідеалі треба вибирати крупу гарної якості, без сторонніх домішок та сміття, пише Gotuyemo. Крупу варто промити під проточною водою та дати їй трохи просохнути.

Варити кашу краще у каструлі з товстим дном. Вогонь робіть менше середнього, але не зовсім слабким. Крупу треба постійно помішувати, доки вона не загусне. Після приготування варто дати каші настоятися. До речі, її також можна швидко приготувати у мікрохвильовці.

