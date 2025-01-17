Ось в чому справа: 3 головних секрети приготування ідеальних сирників
- Щоб приготувати ідеальні сирники, треба знати декілька хитрощів.
- Насамперед – перетирайте кисломолочний сир на ситечку для ідеальної текстури. Також використовуйте тільки жовтки, щоб в'язати структуру.
- Є ще третій секрет ідеальних сирників.
Приготування сирників може здатися простим завданням, але не всім вдається досягти бажаного смаку та текстури. Багато господинь стикаються з їх прилипанням до сковорідки, розпаданням під час смаження або неапетитною гумовою консистенцією.
Це через те, що кухарі не знають певних хитрощів. 24 Канал з посиланням на інстаграм Кус Кус ділиться секретами ідеальних сирників від шеф-кухаря і судді проєкту "Народний шеф. Батл" Олександра Громлюка.
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3 секрети приготування ідеальних сирників
- Перетертий сир
Щоб досягти бажаної консистенції сирників, шеф-кухар радить повністю перетирати кисломолочний сир на ситечку. Це дає ту саму ідеальну текстуру, й тоді всі інгредієнти між собою "одружуються" і в результаті сирники виходять дуже смачними.
- Лише яєчні жовтки
Я додаю лише жовтки, бо вони більш в'яжуть структуру,
– зауважує Олександр.
За його словами, білків достатньо вже у самому сирі, тому використовувати ще і яєчні – нема потреби.
- "Відпочинок" тіста
Головний секрет – дати готовій масі постояти в холодильнику 15 – 20 хвилин. У такий спосіб борошно розходиться і відкривається глютен – тоді сполучення маси на сирники буде ідеальним.
До слова, ловіть смачний рецепт ніжних сирників по-одеськи.