Ця карамель зробить ваші десерти шедевральними: простий рецепт, який завжди вдається

Карамель – це чудовий смаковий відтінок до будь-якого вашого смаколика. Приготувати її не складає жодних труднощів, а солонуватий акцент дуже вигідно підкреслить ваш шедевр, розповідає TikTok vivien_kb.

Читайте також Таку курячу печінку точно будуть їсти усі: рецепт з апельсиновим соусом

Як приготувати ідеальну карамель?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 200 грамів цукру;

– 50 мілілітрів води;

– 60 грамів вершкового масла;

– 120 мілілітрів жирних вершків.

Ця карамель ідеально доповнює десерти

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Приготування:

З'єднайте цукор із водою та відправте на помірний вогонь, головне – не збовтувати масу ложкою під час нагрівання. Щойно суміш набуде приємного бурштинового відтінку, негайно знімайте каструлю з конфорки, інакше карамель почне гірчити. На цьому етапі введіть вершкове масло та ретельно вимішуйте до повного об'єднання компонентів. Після цього акуратно влийте підігріті вершки невеликою порцією, безперервно працюючи вінчиком. Наостанок прогрійте соус ще пару хвилин на плиті, щоб домогтися ідеальної оксамитової текстури та потрібної густини.

Що смачного приготувати?